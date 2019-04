Maramures: S-a semnat „Mara Strategy”, proiectul se ridica la aproximativ 4 milioane de lei

Executivul Consiliului Judetean Maramures a semnat vineri, in prezenta echipei de proiect, contractul de finantare pentru proiectul „MaraStrategy” in valoare totala de 3.967.941,55 lei, depus pe Axa prioritara Administratie Publica. Din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este semnat de vice-prim ministrul, Vasile-Daniel Suciu. Scopul proiectului este de a simplifica birocratia pentru cetateni, in perioada de implementare a proiectului. “Mara Strategy este unul dintre proiectele importante ce va avea un impact pozitiv in activitatea viitoare a Consiliului Judetean…