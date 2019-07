Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, a inceput demersurile pentru a nu beneficia de pensia speciala. Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Codului Administrativ, adoptat prin ordonanta de urgenta, edilul maramuresean ar urma sa se numere printre cei care vor beneficia de aceasta sursa de venit.…

- „Eu am renuntat la pensia speciala de parlamentar. E o problema sensibila, trebuie sa o abordam cu curaj si frontal. Aceasta pensie speciala nu trebuie sa mai existe. Trebuie sa o eliminam”, a afirmat Liviu Dragnea, marți, la Adevarul Live, citat de Mediafax. Partidele de Opoziție a inițiat…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a convins pe primarul PMP al orașului Ulmeni, județul Maramureș, Lucian Morar, sa renunțe la protestul la care acesta a recurs, timp de cateva zile, in fața ministerelor sanatații și al afacerilor interne. Primarul și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul…

- Lucian Morar, primarul din Ulmeni este așteptat acasa. Frumoasa cantareața Ioana Pricop ii transmite un mesaj public : Vino acasa dragul meu, avem nevoie de tine, acasa, sanatos!!! Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni este de 9 zile in greva. Cuprinsa de ingrijorare, frumoasa cantareața de muzica…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- SCRISOARE DE PROTEST Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, intra de azi in GREVA FOAMEI! Luni, 15 aprilie 2019, Ministerul Sanatatii. Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, judet Maramures se instaleaza in fata Ministerului Sanatatii pentru un altfel de protest. Unul radical si, totodata, periculos…