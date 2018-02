Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 si 15 februarie, la Reuniunea ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, la Bruxelles.Potrivit MApN, in prima zi a activitatii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- In prezența ministrului apararii naționale, Mihai Fifor, si a șefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, miercuri, 7 februarie, la sediul MApN, s-a desfașurat autoevaluarea activitații Statului Major al Apararii pentru anul 2017. Pe agenda activitații au fost incluse prezentarea starii…

- CID NATO prezinta rezultatele sondajului despre atitudinile fața de relațiile de securitate ale Republicii Moldovei efectuat in perioada noiembrie 2017–ianuarie 2018. Studiul a fost realizat de Magenta Consulting pe un eșantion de 2282 de persoane, reprezentativ pentru populația de 18+ ani a Republicii…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, informeaza un comunicat MApN. Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul…

- "Intalnire excelenta și constructiva cu Jean-Claude Juncker și Colegiul Comisarilor, astazi, la Bruxelles. Le-am transmis oficialilor europeni ca mandatul Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene va fi eficient, pragmatic și ca vom contribui intr-o mare masura la construcția unui viitor…

- Noul ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat in cadrul audierilor de la Parlament ca isi propune sa construiasca un submarin de razboi. Singura astfel de nava din dotarea Armatei Romane rugineste in portul Constanta de peste doua decenii, in conditiile in care toti ministrii Apararii au promis reabilitarea.

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Statele Majore ale Fortelor Aeriene si Navale au desfasurat joi, 25 ianuarie, sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, a secretarilor de stat Mircea Dusa si Florin Vladica si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care s-a desfasurat la Bruxelles, in marja evenimentului seful diplomatiei romane avand intrevederi bilaterale cu noii ministri de externe polonez si austriac.Potrivit unui comunicat…

- Propunerea lui s-a bucurat de un succes pe care nici el nu l-a anticipat, astfel incat, in ultimii ani, 21 ianuarie a devenit Ziua mondiala a imbratisarilor, fiind celebrata si in Canada, Germania, Suedia, Anglia, Rusia, Bulgaria, conform http://www.nationalhuggingday.com/. Ziua mondiala a imbratisarilor…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Consultari pentru desemnarea premierului, dupa demisia lui Mihai Tudose. Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, incepand cu oora 12.00, cu partidele din Parlament, primii care vor intra la discuții fiind cei de la PSD. Social-democrații merg cu propunerea Viorica Dancila, in timp ce Opoziția…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea acestei probleme', a declarat Czaputowicz pentru presa, care se afla la Sofia in prima sa vizita de la numirea sa in functia de sef al diplomatiei poloneze in urma cu mai putin de o saptamana.La 20 decembrie, dupa luni de avertismente, Comisia Europeana…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...'Premierul…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap, scrie agerpres.ro. Discutiile…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a facut joi, 4 ianuarie, o vizita de lucru la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 39;Dr. Carol Davila 39; din Bucuresti SUUMC .Mihai Fifor s a intalnit cu echipa de conducere a spitalului, a discutat cu directorul general, generalul de brigada medic…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- In marja Consiliului European, Președintele Romaniei a participat la Summitul Euro+, la care au luat parte și statele membre non-euro. In ceea ce privește domeniul securitații și apararii, a fost lansat oficial instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO). Președintele Klaus Iohannis…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc joi si vineri la Bruxelles si pe a carei agenda vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul…

- Pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul migratiei. Vor avea loc și discutii referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din UE. In marja Consiliului…

- Cetatea Aradului isi va deschide portile duminica, 17 decembrie, intre orele 16.30-18.30, cand va fi organizat spectacolul "Colinde si traditii de Craciun in Cetatea Aradului". la eveniment va fi prezent si ministrului apararii nationale, Mihai Fifor.

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputatilor si Senat au avizat favorabil, marti, cu unanimitate, bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2018. "Discutam despre o noua alocare a 2% din PIB si pentru anul 2018. Pana la urma, in felul acesta, Romania arata ca isi asuma obligatiile…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidențiat importanța continuarii colaborarii dintre Romania și Germania in vederea implementarii deciziilor aliate adoptate la Summit-ul de la Varșovia, precum și continuarii demersurilor de operaționalizare a Cooperarii Permanente Structurate (PESCO), in cadrul…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, incepe, astazi, la Bruxelles, un turneu european, cu participarea la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, dar are si intalniri bilaterale cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Discutiile vor viza cooperarea pe probleme globale majore.

- Unii pasageri ai avionului TAROM blocat pe aeroportul din Amsterdam nu au fost informati ca va veni o aeronava duminica dimineata pentru a-i transporta la Bucuresti si au fost uitati la hotelul de langa aeroport. Cei 120 de pasageri a unei curse Tarom care au ramas blocati peste 12 ore in…

- Canada a eliminat vizele obligatorii pentru toate categoriile de cetateni romani si bulgari, decizie ce va intra in vigoare de la data de 1 decembrie. Decizia vine in urma unor intense eforturi diplomatice si a negocierilor sustinute la nivel politic si tehnic intre Romania, Bulgaria, Canada…

- Țarile din Europa sunt in pericol, pentru ca se afla in raza de acțiune a rachetelor balistice, care ar putea transporta focoase atomice, dezvoltate de Coreea de Nord, a avertizat un important lider european.

- Aproximativ 3.500 de militari și specialiști din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informații, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, și militari din mai multe țari aliate sau partenere vor participa vineri la parada militara…

- Primul sistem Patriot va ajunge in Romania in a doua jumatate a anului 2019, urmand ca in 2020 sa fie perfect operational, a declarat sambata, la Arad, ministrul Apararii, Mihai Fifor. El a subliniat ca prin alocarea, in acest an, a 2% din PIB Apararii, din care 48% pentru inzestrare, Romania a aratat…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intalnire bilaterala cu ministrul italian al apararii, Roberta Pinotti, in cadrul deplasarii de doua zile pe care o efectueaza la Roma, in Italia, informeaza MApN. Cei doi ministri au abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala, dar si aspecte…

- Un colectiv de artisti polonezi a difuzat joi un montaj video de sustinere a independentei sistemului judiciar si impotriva demersurilor guvernului de la Varsovia de a reforma acest sistem, demersuri pe care opozitia poloneza si Bruxelles-ul le considera o amenintare pentru separatia puterilor in…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, a efectuat joi o vizita la sediul NATO din Bruxelles, prilej cu care a avut intrevederi cu adjunctul secretarului general, Rose Gottemoeller, si cu asistentul pentru afaceri politice si politica de…

- Potrivit unei surse diplomatice, capitala franceza a fost aleasa prin tragere la sorți in fața Dublinului, cele doua orașe inregistrand același numar de voturi in cel de-al treilea tur, la care au participat miniștri din cele 27 de țari care vor ramane in Uniune. Paris, Frankfurt și Dublin…

- Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot. La sedinta comisiei au participat ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ministerul de Externe, Teodor Melescanu, care s-a…

- Intr-o solicitare adresata primarului Capitalei, ministrul Apararii Nationale, Mihai Viorel Fifor, subliniaza ca plutonierul major in retragere Dan Daniel Porumb, incadrat in gradul I de invaliditate - ranit in Irak, colonelul in retragere Dorin Petrut, incadrat in gradul II de invaliditate, ranit…