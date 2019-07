Mansardele blocurilor, la control Cererea mare pe piața imobiliara a facut ca mulți dintre constructori sa valorifice mansardarea blocurilor. Cifrele arata ca prețurile la un apartament amplasat la mansarda este cu mult mai mic fața de unul la alt etaj al unui bloc, lucru care a dus la creșterea cererii pe piața. Ceea ce nu știu, insa, cumparatorii este faptul ca multe dintre mansarde au fost ridicate ilegal, fara expertize tehnice și certificate de urbanism. Proporția este de aproximativ 90% pentru ca in Municipiul Iași au fost identificate 1.241 de șarpante și mansarde, din care doar 153 sunt autorizate. Conform datelor oferite… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

