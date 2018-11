Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de "dubla" Romaniei cu Lituania și Muntenegru de pe 17, respectiv 20 noiembrie, din Liga Națiunilor, liderul naționalei, Cristi Sapunaru, 34 de ani și jumatate, analizeaza, sincer și la rece, viața de roman in strainatate și ofera gratuit sfaturi prețioase tinerilor jucatori care vor sa devina…

- Andrada Barsauan și Lazar Arman, cel mai nou si iubit cuplu din muzica populara, au lansat cea mai emotionanta si profunda piesa din cariera lor: “Așa-i viața pe pamant“. Lacrimile iți vor curge instant la ascultarea piesei! “Așa-i viața pe pamant“ vorbeste despre viata, despre cum e viata, trecatoare,…

- Un italian gelos i-ar fi dat foc iubitei lui, o romanca, din razbunare. Acesta a incendiat locuința in care se afla tanara, iar aceasta nu a mai putut fi salvata, murind in chinuri groaznice. Crima a avut loc la Sala Consilina, o comuna din provincia Salerno, regiunea Campania. Barbatul de 48 de ani…

- Barbatul de 48 de ani a premeditat crima. Desi erau certati acesta a mers la ea in apartament insa inainte a trecut pe la o benzinare unde a umplut doua canistre cu benzina, dupa care a mers in locuinta Violetei. A deschis usa casei si s-a dus in camera unde se afla romanca. A tunat benzina pe podea,…

- Denisa MarginE, in varstE de 19 ani, a fost gonitE de iubitul ei de acasE. TanEra nu ixi imagineazE viata fErE copila sa xi e dispusE sE facE orice numai sE o xtie pe cea micE alEturi de ea. De aproape trei sEptEmani, tanEra de 19 ani trece prin clipe de groazE.

- Fostul fotbalist a transmis, duminica, pe pagina de Facebook, un mesaj in memoria lui Ilie Balaci care a murit la varsta de 62 de ani , din cauza unui infarct. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace suflet drag! Prea repede te-ai stins, ai fost si esti un inger! Multe lacrimi pentru tine, nu o sa fii uitat…

- DupE ce s-a scris cE intre Pamela xi Bianca, tanEra din Huxi care s-a spanzurat ar fi avut loc un conflict char in ziua in care aceasta xi-a pus capEt zilelor, Pamela a reactionat pe Facebook, unde a avut un mesaj pentru cei care o considerE responsabilE.

- Scandal mare intre douE femei, mamE "i fiicE. De sEptEmani intregi, tanEra urlE din toti rErunchii cE nu mai suportE sE fie umilitE xi jefuitE tocmai de cea care a crezut cE ii e singurul sprijin xi spre care acum parcE zadarnic strigE.