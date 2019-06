Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Emilia Clarke a facut un bilant al anilor petrecuti cu filmarile la serialul "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") si a afirmat ca a platit un pret mult prea mare, relateaza online ziarul spaniol El Pais. Aceasta a spus ca, gratie personajului Daenerys Targaryen, si-a indeplinit…

- Emilia Clarke, Sophie Turner si Nikolaj Coster-Waldau s-au despartit de rolurile din serialul "Game of Thrones" (''Urzeala Tronurilor''), al carui ultim episod a fost difuzat luni de HBO in Europa, cu mesaje emotionante postate pe retelele de socializare, relateaza online ziarul spaniol…

- Ultimul episod al serialului de televiziune „Urzeala Tronurilor- Game of Thrones” a stabilit un nou record de audiența, 19,3 milioane de persoane urmarind show-ul duminica seara, in SUA, a anunțat producatorul HBO, citat de Reuters. Recordul de audiența anterior pentru ...

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens va evolua la turneul de la Madrid, dar numarul 8 mondial si finalista de la Roland-Garros de anul trecut este mai interesata in acest moment de serialul ”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, potrivit news.ro."Se intampla atat de multe lucruri…

- Cineastul american George Lucas a facut o vizita pe platourile serialului "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", in timpul filmarilor pentru primul episod al ultimului sezon, relateaza nme.com, potrivit mediafax.Dezvaluirea a fost facuta de creatorii producției, David Benioff și Dan Weiss.…

- Emilia Clarke, ”Mama Dragonilor” din Game of Thrones, a dezvaluit ca a suferit doua intervenții chirurgicale pe creier in ultimii ani. Actrița a povestit ca a avut doua anevrisme care i-au pus viața in pericol. Clarke spune intr-un editorial pentru The New Yorker ca a suferit primul anevrism in 2011.…