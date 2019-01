Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 24 de ani, din Sibiu, diagnosticata cu meningita, se afla in moarte cerebrala, parinții cerand anchete pentru a stabili daca ambulanța a intervenit cu intarziere pentru a duce fata de la Spitalul Militar la Spitalul de Urgența din Sibiu, dar și privind intervenția medicilor.Potrivit ...

- Teo Trandafir a fost criticata dupa ce a facut public un filmuleț in care apare impreuna cu fiica ei pe bancheta din spate a unui taxi. Niciuna dintre ele nu poarta centura, iar gestul vedetei, care este model pentru mulți romani, a fost aspru comentat. De altfel, specialiștii avertizeaza constant ca…

- O echipa complexa de chirurgi din Oradea, Viena si Targu Mures au prelevat marti, 4 decembrie, inima si plamanii unei fetite de 8 ani care a intrat in moarte cerebrala dupa ce a fost izbita de o masina pe o strada din Oradea, organele urmand sa ajunga la doi copii.

- La ce riscuri o expune Florin Salam pe mama copiilor sai? Cat de periculoase sunt anturajele artistului? Ce traieste Roxana Dobre de cand s-a casatorit cu el si cum rezista in fata amenintarilor? Dupa ce a fost agresat in strainatate, Florin Salam spune ca se retrage din muzica și ca nu vrea altceva…