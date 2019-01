O femeie este acuzată că şi-a omorât bebeluşul după ce a leşinat peste el

Antoinette King, 33 de ani a fost arestată sâmbătă, după ce poliţia a fost chemată în locuinţa acesteia din Lumberton, New Jersey. Femeia este acuzată că şi-a ucis copilul de doar un an după ce a leşinat peste el fiind sub tratament cu analgezice. [citeste mai departe]