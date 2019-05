Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE….Judecatoria Vaslui a decis condamnarea Mihaelei Ungurianu, tanara din Fastaci judecata dupa ce s-a prostituat in fata propriilor copii, la 4 ani de inchisoare. Drept pedeapsa complementara, inculpatei i-au fost interzise drepturile parintesti pe o perioada de doi ani dupa executarea pedepsei.…

- FICE Romania – Federatia Internationala a Comunitatilor Educative, Sectiunea Romania isi intensifica in aceasta perioada a apropierii sarbatorii Pastelui campania de traditie Solidaritate Colegiala, initiativa proprie a organizatiei, inscrisa in activitatea fundamentala de sustinere prin fapte concrete…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza…

- A inceput procesul de inscriere a copiilor in clasele pregatitoare. Pana pe 22 martie se completeaza de catre parinți, online sau la unitatea de invațamant, cererile tip de inscriere. Tot in aceasta perioada, se va face și validarea lor la unitatea de invațamant la care se solicita inscrierea copiilor.…

- In 2019, inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 incepe pe 4 martie 2019. Ministerul Educatiei a facut public calendarul de inscriere. Astfel, in perioada 4 -22 martie, parintii vor completa cererile tip pentru inscrierea elevilor. Ministerul Educatiei a anuntat ca metodologia…

- Florentina Gavrila, tanara care a strans mii de euro pentru mai multi copii bolnavi si care a refuzat pana miercuri seara sa dea banii familiilor, a restituit, in sfarsit, sumele parintilor.

- Alarmant: Circa 30 000 de copii s-au intoxicat cu substanțe chimice, in ultimii șapte ani / În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", specialistul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Tatiana Manceva, a declarat ca cele mai frecvente cazuri în rândul copiilor sunt intoxicațiile…