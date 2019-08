Stiri pe aceeasi tema

- Nava ONG-ului spaniol Open Arms, care are la bord 107 migranti recuperati pe Mediterana din apropierea coastelor Libiei, ii va debarca pe acestia in portul spaniol Algeciras, de unde vor fi redistribuiti in sase state ale UE care au acceptat sa-i primeasca, printre care si Romania, a anuntat duminica…

- Guvernul italian doreste ca alte tari din Uniunea Europeana sa se angajeze sa ii primeasca pe cei aproximativ 135 de migranti salvati joi seara, inainte de a permite debarcarea lor pe tarmul italian, in acest context ministrul italian de interne, Matteo Salvini, cerand din nou un acord european de repartizare…

- Cel puțin 50 de persoane au fost salvate dupa ce o cladire cu noua etaje din orașul Mumbai din India a luat foc luni dupa-amiaza, numeroase persoane fiind prinse in interior, au anunțat autoritațile indiene, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Operațiunea de salvare este aproape finalizata.…

- FOTO: notizie.it Francesco Saverio Borrelli, procurorul care a condus celebra investigație „Cu mainile curate” impotriva mafiei italiene in anii 90, a murit la varsta de 89 de ani, intr-un spital din Milano, potrivit Reuters . Ancheta condusa atunci de Francesco Saverio Borrelli a spulberat o intreaga…

- Donald Trump a anuntat marti ca a primit in ajun o scrisoare foarte calduroasa din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un si si-a exprimat satisfactia pentru "magnifica" lor corespondenta, potrivit Reuters, AFP si dpa. "Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un", a declarat presedintele,…

- Din grup fac parte doi copii si o femeie insarcinata, care a fost dusa la spital, a anuntat postul TVM. Migrantii au debarcat la ora locala 06.45 (04.45 GMT). Sute de migranti au fost adusi pe insula mediteraneeana in ultima saptamana, in contextul unui aflux de solicitanti de azil care parasesc…

- Armata malteza a anuntat ca 271 de migranti au fost salvati noaptea trecuta in largul coastei tarii si adusi la tarm, cel mai mare numar debarcat intr-o singura zi pe mica insula din Mediterana dupa mai multe luni, relateaza miercuri DPA potrivit Agerpres. Doua grupuri de 63 si 61 de persoane…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit l-a primit luni la Palatul Buckingham pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Presedintele american si sotia sa, Melania, au sosit la palat cu elicopterul si au aterizat in gradina din spate. Inainte de a se intalni…