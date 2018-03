Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- OrtodoxeInainte-praznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei; Sf. Cuv. ZahariaGreco-catoliceSf. cuv. Zaharia Romano-catoliceSf. Ecaterina a Suediei, calug. Sfantul Ierarh Artemon, episcopul Seleuciei, este pomenit in calendarul…

- Cum verifici cat de proaspat este un peste - Ca sa verifici daca pestele pe care urmeaza sa-l cumperi este prins de curand, vezi cat de rigid este. Cu cat e mai proaspat, cu atat este mai ferm - Atunci cand cumparati peste proaspat verificati sa aiba ochii limpezi, ridicati branhiile si verificati…

- BUNAVESTIRE 2018: I se mai spune și Blagoviștenia, dupa numele vechi slavon. Are data fixa, cu exact 9 luni inaintea venirii pe lume a Pruncului Iisus. Potrivit Evangheliei dupa Luca, Sfanta Fecioara, crescuta la Templu și aflata sub tutela Dreptului Iosif, a fost aleasa de Dumnezeu și inștiințata…

- Trupul neinsufletit a lui Andrei Gheorghe va fi depus astazi la Galeria Mobius din Capitala, acolo unde oamenii s-au adunat deja pentru a depune coroane de flori si pentru a aprinde lumanari.

- Titularizat, in premiera, intr-un meci din play-off, Denis Alibec (27 de ani) s-a facut de ras contra celor de la CFR Cluj. In remiza din Gruia, 1-1, atacantul de la FCSB a fost cel mai slab jucator de pe teren, iar acest lucru nu a fost trecut cu vederea de antrenorul Nicolae Dica si de patronul Gigi…

- Clipe grele pentru familia interpretei de muzica populara, Alina Firiza, care și-a pierdut viața intr-un accident rutier produs in anul 2013, pe raza comunei Peștișani. Cu cateva zile inainte de implinirea celor cinci ani de la moartea tinerei de 19 ani va avea loc o noua infațișare in procesul…

- Sportul a atras, intotdeauna, foarte multi fani infocati, fie ca este vorba despre fosti sportivi, oameni carora le-ar fi placut sa practice sporturi de performanta sau, pur si simplu, persoane carora le place sa sustina si sa priveasca competitiile. Indiferent ca este vorba despre un anumit club sau…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a explicat, sambata, decizia sa de a renunta sa candideze la orice functie in partid, aratand ca ceea ce se intampla acum in PSD este consecinta disparitiei criteriilor de evaluare si ca totul se reduce la gradul de fidelitate fata de lider, transmite Agerpres.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, in cadrul sedintei de Guvern, despre subventiile pentru agricultura, despre care spune ca s-au marit cu aproximativ 1 miliard fata de anul trecut. Prim-ministrul a dat asigurari ca fermierii isi vor primi toti banii in zilele ce urmeaza.Citeste si: FARA…

- Daca nu obișnuiești sa consumi sfecla roșie, atunci trebuie sa știi ca acest aliment aduce numeroase beneficii organismului. Afla ce se intampla daca mananci 100 de grame de sfecla roșie pe zi, scrie realitatea.net.Ține sub control tensiunea arteriala.

- Codul Galben de schimbare brusca a vremii a expirat, insa in zona centrala a tarii continua sa cada ninsori. Se intampla acest lucru si in Chisinau, aici unde majoritatea strazilor nu sunt curatate prompt, motiv pentru care au avut loc si se intampla accidente rutiere.

- „Scolile si gradinitele nu sunt un spatiu pentru supraveghere, ci de educare, asa ca se inchid toata saptamana”, a anuntat marti primarul Capitalei, Gabriela Firea. Apoi le-a oferit parintilor un...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2 din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG uri, cat si de angajatori.Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2 din impozitul pe venit catre ONG uri, Teodorovici a raspuns: "Solutia…

- Dupa o proaspata despartire urmata de munti de inghetata, mancare de la fastfood si un vin bun in miezul noptii, apoi scris in jurnal sau amintindu-ti despre noptile sau clipele din trecut cand lucrurile mergeau bine, esti la fel ca foarte multa lume care incepe sa se gandeasca cum ca nu ar fi asa…

- Si cum sa zici ca este normal cand totul este anormal in urbea noastra. Cand intr-o lume intreaga se vorbeste despre natura, sanatate, micsorarea gradului de poluare a aerului, la Buzau, din ordinul primarului Toma se taie toti copacii din centru municipiului. Mai zici ca te-ai plimbat prin lume Donald…

- HOROSCOP Astrologul Adi Bunea spune ca in intervalul 19-25 februarie este, din punct de vedere al energiei planetelor, o saptamana pozitiva. Mercur si Marte au influenta buna. BERBEC- calatoresti mult si faci investitii in bani pentru a deveni membru al unui grup cu activitati in domeniul…

- Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei de la Bloomberg. Toate meniurile de tip Happy Meal comercializate in Statele Unite incepand cu luna iunie vor avea maximum 600 de…

- ”Pedepsirea” sau ”umilirea” Londrei in cadrul Brexitului ar fi ”cel mai rau lucru care se poate intampla” si ar risca o consolidare a sentimentului antieuropean in Uniunea Europeana (UE), cu un an inainte de alegerile europene, a avertizat luni un purtator de cuvant al Guvernului francez, relateaza…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Foarte mulți români manânca, în graba, un covrig în drum spre locul de munca și nu mai iau un mic dejun acasa. Covrigii nu sunt deloc un mic-dejun sanatos. Un singur astfel de produs contine între 250 si 300 de calorii si aproximaiv 50…

- S-a adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din...

- Alina Vidican pare sa fie extrem de ocupata la Miami. Mai mult decat atat, spun sursele noastre, de ceva vreme este atat de ocupata incat prefera sa nu se mai vada nici macar cu conaționalii ei...

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Zodiac chinezesc. Ce se intampla in saptamana 31 ianuarie – 4 februarie. De azi pana pe 4 februarie se anunta o multime de surprize in zodiacul chinezesc. De exemplu, nativii Tigru au incredere mai mult in fortele proprii si se focuseasca pe promisiunile pe care le-au facut. De pe 16 februarie insa…

- "In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima sedinta de Guvern, se va amana depunerea acestui formular, urmand ca la MFP sa incercam o solutie normala, logica, fie chiar prin comasarea declaratiei 200 cu 600", a spus Eugen Teodorovici, la iesirea sa de la audierea din comisiile parlamentare,…

- Este nutritiva, energizanta, remineralizanta, tonifianta si creste rezistenta in fata bolilor. Vorbim despre varza, o leguma cu foarte multe beneficii pentru sanatate, in functie de sortiment.

- Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti pentru HotNews presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000 de contribuabili, ceea ce inseamna ca 4% din cei vizati…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- Nea Popa din “La Bloc”, primele declarații dupa ce a fost executat de camatari.Actorul a fost prezent in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre problemele financiare. Actorul Tudorel Filimon a fost executat de banca si de camatari, dupa ce a imprumutat o suma mare de bani. „Camatarii…

- Recent, Mihai Tudose il numise consilier personal pe Gica Popescu, cu atributii in organizarea celor patru jocuri ale CE 2020. Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Dinu Gheorghe considera ca mișcarile de la Palatul Victoria nu-i vor influența misiunea lui Gica Popescu. "Eu…

- Marc Joseph Rodrigue crede ca indiciul datei Judecatei de Apoi se afla chiar intr-un pasaj al Bibliei. "Un razboi mare va fi intre cer și iad, iar Fiul lui Dumnezeu se va intoarce pe Pamant pentru a-i salva pe toți pentru a doua oara. Va fi tot soarele și trandafirii pe care ii vezi. Totul…

- Seful Politiei Romane s-a intalnit cu premierul Mihai Tudose la Palatul Victoria. Bogdan Despescu si-a prezentat raportul de activitate, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus ieri demiterea lui. Toate acestea s-au petrecut in urma scandalului izbucnit dupa ce s-a aflat ca barbatul care a agresat doi…

- Un concert inedit a avut loc in orasul Kirovsk din Rusia. Un grup de cantareti din Norvegia a impresionat localnicii cu mai multe melodii cantate cu ajutorul unor instrumente muzicale create din gheata.

- Multe persoane sunt dependente de cafea și se bazeaza pe aceasta pentru a le spori energia în zilele în care se simt extre de obosiți. Chiar daca pe moment ne ajuta, iata care sunt efectele consumului de cafea dupa câteva ore.

- In zilele de sarbatoare prezentate mai jos nu este bine sa speli, sa calci sau sa faci alte treburi casnice. De asemenea, conform Calendarului ortodox, nu este bine sa speli, sa calci sau sa faci treburi casnice in zilele de duminica, in fiecare joi (timp de 6 saptamani), dupa Pasti, in prima saptamana…

- Daca pui prea multe anunțuri pe site-urile specializate in vanzari auto riști sa incurci lucrurile, dar și sa te faci de ras. Un exemplu simplu ne arata de ce trebuie sa acorzi mai multa atenție atunci cand vrei sa vinzi o mașina. O oferta de pe un site de profil prezinta un Renault Clio din 2012 in…

- Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…

- Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului a scazut cu un ban si este de 17 lei și 9 bani.

- A fost o editie la "Acces Direct" cu multe emotii! Cele mai multe le-a avut Mirela Vaida, care, cu putin timp inainte sa se termine emisiunea, a facut o marturisire. Cand a spus noutatea, vedeta a avut lacrimi in ochi.

- Liviu Dragnea a spulberat orice urma de indoiala referitoare la viitorul salariilor din Romania. Intr-o intervenție la Antena 3, șeful PSD a dat asgurari ca programul de guvernare este pe plus.

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Magdalena Serban, "criminala de la metrou", a ingrozit o tara intreaga, dupa ce a impins in fata trenului o tanara in varsta de 25 de ani, aceasta murind pe loc. Nici familie criminalei nu este "iertata" de gestul necugetat al femeii, aceasta fiind sfidata si ignorata de comunitatea craioveana.