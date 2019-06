Maia Sandu, premierul Republicii Moldova investit de catre majoritatea parlamentara ACUM-PSRM, a salutat duminica recunoasterea de catre Uniunea Europeana a noului executiv de la Chisinau, relateaza Unimedia si deschide.md. ''UE a recunoscut oficial guvernul legitim votat ieri de parlament. Acesta este un pas important si un argument in plus ca fosta guvernare sa accepte tranzitia pasnica a puterii. [...] Suntem ferm convinsi ca, in scurt timp, vor urma mesaje similare din partea tuturor partenerilor nostri internationali'', a declarat dna Sandu intr-un briefing de presa. Cu aceasta…