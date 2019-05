Stiri pe aceeasi tema

- Alti eurosceptici s-au declarat gata, duminica, sa-i succeada premierului britanic Theresa May in functia de lider al Partidului Conservatorilor, pe fondul informatiilor ca fortele conservatoare moderate au lansat o campanie pentru a-l opri pe favoritul cursei, fostul ministru de externe Boris Johnson,…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri, la Dublin, ca se teme ca demisia premierului britanic Theresa May ar putea sa introduca Brexitul intr-o faza ”foarte periculoasa” pentru Irlanda, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Rusia intentioneaza sa ia inapoi din Belarus o…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a declarat ca regreta demisia premierului britanic Theresa May, apreciind ca "lucrurile au devenit mai complicate". "Regret demisia prim-ministrului britanic Theresa May, al carei angajament constructiv a fost apreciat de toate…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a afirmat intr-o postare pe Facebook dupa anuntul demisiei premierului Theresa May, ca „ultimul lucru de care are nevoie tara este o noua lupta intre conservatori si un nou premier neales” si a facut apel la viitorul lider conservator…

- Guvernul de la Londra a amanat prezentarea in Camera Comunelor a noii initiative pentru aprobarea proiectului de acord Brexit, pe fondul speculatiilor referitoare la demisia premierului Theresa May.Citește și: Decizie SURPRIZA luata de soția lui Mihai Constantinescu - Soluția DISPERATA la…

- Mai multi membri ai cabinetului au declarat ca Theresa May nu poate ramane la conducerea executivului, in timp ce altii au insistat ca ea trebuie sa-si prezinte planul in parlament.Sefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici ca este nevoie de ''compromis din toate partile''.Marti,…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Partidul Conservator al premierului Theresa May a pierdut sute de locuri în alegerile locale desfasurate joi în Regatul Unit, mai multe voci din partid cerând din nou demisia liderului conservator, transmite sâmbata dpa.