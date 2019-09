Teodor Tița, fost director de știri al postului de radio Europa FM, a intrat in echipa de campanie a lui Dan Barna pentru alegerile prezidențiale. De asemenea, tot in echipa de campanie este și Ioana Lupea. In trecut, Ioana Lupea a fost in echipa de conducere editoriala a ziarului Evenimentul zilei. A semnat, apoi, in ziarul Adevarul, ca publicist comentatori, a scris Pagina de Media.

Victor Ciutacu a comentat acest subiect.

”Altul care - nu-i așa? - a fost neutru și deontolog. Pana intr-o zi, cand și-a dat seama ca așa nu se mai poate, iar țarișoara trebuie salvata. Sunt convins…