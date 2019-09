'In unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul si au pierdut controlul asupra flacarilor, in alte cazuri focurile au fost aprinse in mod deliberat', a declarat la o conferinta de presa comisarul politiei din Queensland, Katarina Carroll. Potrivit agentiei locale AAP, cel putin patru copii, dintre care unul de 12 ani, au fost arestati si alti sase au fost interogati in legatura cu mai multe incendii izbucnite in statul Queensland, unde in prezent sunt active circa 73 de focare, agravate de seceta prelungita cu care se confrunta regiunea. Insa, niciunul 'nu presupune o amenintare…