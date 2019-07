Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au evacuat duminica zeci de cetațeni din casele inundate din vestul Greciei la câteva zile dupa ce șapte persoane, printre care si doi români, au murit în urma unei furtuni violente produse în nordul țarii, scrie Mediafax.Astfel de furtuni severe sunt neobișnuite…

- Primul eveniment de rascumparare a armelor semiautomate si munitiilor interzise a fost un succes, a anuntat politia din Noua Zeelanda, dupa ce 169 de persoane au predat 224 de arme in orasul Christchurch, informeaza sambata Reuters, citata de Agerpres. Evenimentul are loc la cateva luni dupa cel mai…

- Autoritatile japoneze au ordonat miercuri evacuarea a aproximativ 800.000 de persoane din insula Kyushu ca urmare a ploilor puternice din ultimele zile si a inundatiilor, care risca sa produca alunecari de teren, potrivit Reuters. Anumite portiuni sudice ale insulei Kyushu au inregistrat 1.000 de milimetri…

- Autoritatile nipone au dispusevacuarea a aproape 800.000 de persoane de pe insula sudica Kyushu in urma unor ploi torentiale care ar putea declansa inundatii si alunecari de teren, informeaza Reuters potrivit Agerpres.Meteorologii se asteapta ca ploile sa continue pana joi la pranz. Ordine…

- Patru cladiri ale companiei Facebook au fost evacuate luni, iar doua persoane sunt suspectate ca ar fi fost expuse la substanța toxica sarin, dupa primirea unui pachet, a anunțat un oficial din orașul Menlo Park, California, unde compania iși are sediul, informeaza agenția Reuters, potrivit mediafax.…

- Peste 5.000 de persoane au fost evacuate in ultimele 24 de ore dupa eruptia vulcanului Ulawun din Papua Noua Guinee, care a expulzat o coloana de cenusa la o inaltime de 19 kilometri de crater, relateaza joi Xinhua. Desi vulcanul Ulawun, situat pe insula Noua Britanie din arhipelagul Bismarck, este…

- Ambarcatiuni, autobuze si trenuri vor fi folosite joi in India pentru evacuarea a 800.000 de persoane din regiunile de pe coastele estice inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga zona de uscat in 24 de ore, au indicat autoritatile citate de Reuters. Centrul furtunii ciclonice Fani se afla…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au transmis marți ca raspund unui incident in Christchurch, orașul in care peste 50 de persoane au fost ucise in luna martie in urma unor atacuri asupra a doua moschei, relateaza Reuters.Polițiștii nu au oferit detalii privind natura incidentului, dar au avertizat…