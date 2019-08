Magistrala 5 metrou,Eroilor-Drumul Taberei, deschidere cu semnul întrebării Magistrala 5 metrou,Eroilor-Drumul Taberei, deschidere cu semnul intrebarii Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Sindicalistii din Metrorex s-au declarat sceptici ca Magistrala 5 de metrou, Eroilor-Drumul Taberei, va fi deschisa la finele acestui an, cum era preconizat, în contextul în care constructorul "Astaldi" a câstigat un proces împotriva companiei, în urma caruia i-a blocat conturile. Agerpres noteaza ca Unitatea Sindicatul Liber Metrou denunta lipsa de reactie a Ministerului Transporturilor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

