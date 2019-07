Magda Vasiliu este de parere ca multe dintre situațiile care ii nemulțumesc pe oameni raman doar la stadiul de a fi exprimate in mediul online. Fosta prezentatoare de la Prima TV a amintit in textul postat pe contul sau de Facebook de lucrurile pe care le-a semnalat de-a lungul timpului in mediul online și au ramas doar la acest stadiu de a fi semnalate., fara ca nimeni sa iasa masuri pentru a indrepta ceva. "Am tot scris, luni la rand, despre abuzurile și mizeriile inumane din secțiile de oncopediatrie din Romania. Am scris doar pe baza mesajelor primite de la parinți disperați… Și nu s-a sesizat…