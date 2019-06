Ministerul Afacerilor Externe condamna, 'in termenii cei mai categorici', atacarea unor nave civile in Orientul Mijlociu si isi exprima profunda ingrijorare fata de atacurile produse in 12 mai si 13 iunie impotriva unor nave destinate transportului de titei si produselor petroliere, precum si a unei ambarcatiuni de marfuri. "Aceste actiuni repetate pun in pericol siguranta navigatiei in Golf si Marea Omanului si, pe fondul tensiunilor deja existente in regiune, pot conduce la destabilizarea semnificativa a securitatii in zona, cu efecte inclusiv asupra economiei la nivel mondial. Ministerul…