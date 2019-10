MAE a transmis către AEP o listă suplimentară de 68 de secţii de votare în străinătate pentru alegerile prezidenţiale Potrivit unui comunicat, pana in prezent, MAE a propus organizarea a 777 sectii de votare pentru alegerile prezidentiale. De asemenea, va fi redus numarul de sectii de votare organizate in Germania de la 84 la 79, ca urmare a solicitarii Ministerului german al Afacerilor Externe. 'Subliniem ca numarul sectiilor de votare organizate de Romania pe teritoriul Germaniei pentru acest scrutin (de trei ori mai multe decat la precedentele alegeri) reprezinta o premiera pentru autoritatile germane din perspectiva amplorii organizatorice si a implicatiilor administrative. Cu toate acestea, cetatenii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, potrivit Agerpres Distinctiile au fost acordate echipei Romaniei si celorlalte tari in cadrul Galei de decernare…

- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Distinctiile au fost acordate echipei Romaniei si celorlalte tari in cadrul Galei de decernare a premiilor care s-a…

- Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate in strainatate pentru organizarea alegerilor prezidentiale in strainatate, arata un comunicat al ministerului, transmis AGERPRES. Misiunile diplomatice si oficiile consulare continua demersurile pentru identificarea…

- Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate in strainatate pentru organizarea alegerilor prezidentiale in strainatate, arata un comunicat al ministerului, transmis Agerpres. Misiunile diplomatice si oficiile consulare continua demersurile pentru identificarea…

- Este pentru a patra oara cand a fost castigata aceasta suma-plafon de la Euromillions, fixata in 2012 de loteriile nationale din cele noua tari participante (Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg). Jackpotul a mai fost castigat pe 10 august 2012…

- BIFE SIM a avut loc intre 12 si 15 septembrie, fiind organizat de Romexpo impreuna cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si Camera de Comert si Industrie din Romania. Aceasta a avut loc in Pavilioanele B1 si B2 si au participat peste 230 de comapanii romanesti si internationale din tari…

- USR aminteste, intr-un comunicat, ca daca Executivul PSD nu intervine, maine, 11 septembrie, la miezul noptii, expira termenul pana la care romanii din Diaspora se pot inregistra fie pentru vot in sectie, fie pentru vot prin corespondenta pe https://www.votstrainatate.ro/.Pana in acest…

- Asociatia Pro Consumatori, organizatie de utilitate publica, cu o activitate de peste 29 de ani in domeniul protectiei consumatorilor, infiinteaza Fondul national de subscriptie publica pentru sustinerea Campaniei nationale de informare si educare a consumatorilor „Stop 5G”. Aceasta subscriptie publica…