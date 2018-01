Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava catre doua noi destinatii externe, in Spania, la Madrid, si in Italia, la Verona. Gheorghe Flutur a precizat ca in ...

- Cum ar arata o colecție de fotografii de brazi din jurul lumii? Cum moldovenii sint pretutindeni, ideea nu pare chiar atit de nerealizabila. Unde se afla cel mai frumos pom de Craciun, vedeți in fotografiile de mai jos. Pozele au fost facute in Madrid, Spania, Haifa, Israel Vatican Milano, Italia, Bologna,…

- Lista locurilor de munca declarate vacante acum, la final de an, de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde doar 129 de oferte pentru șomeri. Astfel, se pot angaja incepand cu anul viitor persoanele…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Printre aceștia se afla și noua cetațeni romani, anunța MAE intr-un comunicat de presa. "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile locale pana la acest moment, in urma accidentului au suferit leziuni usoare noua cetateni romani. Dintre acestia o singura persoana a fost transportata…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Aeroportul ‘Stefan cel Mare’ a inregistrat, vineri, pasagerul cu numarul 250.000 din acest an, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Seful administratiei judetene a precizat ca este vorba despre Gheorghita Buhlea care a ajuns la Suceava cu o cursa de la Londra –…

- Lansat ca o exclusivitate pentru cumparatorii de telefoane Pixel, serviciul Google Assistant poate fi instalat de acum si pe telefoane echipate cu versiunea Android 5.0 Lollipop, sau mai noi. Nu au fost uitate nici tabletele cu Android, chiar daca acestea pierd tot mai mult teren in fata noilor modele…

- Schema de personal de la nivelul penitenciarelor din Romania se va majora cu 1.000 de locuri, a anunțat, luni, la Vaslui, ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totodata, tot printr-un act normativ, ar urma sa fie platite și orele suplimentare angajaților din sistemul penitenciar romanesc. Ministrul Justiției,…

- Social-democratii suceveni i-au raspuns presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, cu privire la solicitarea de alocarea de fonduri pentru centura Sucevei, precizand ca acesta a „inventat o discutie cu un secretar de stat".Conducerea PSD Suceava a anuntat ca actualul Guvern a ...

- Contractul de finantare pentru reabilitarea Cazinoului din Vatra Dornei, in valoare de aproximativ 5 milioane de euro, se va semna la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat miercuri presedintele Consiliului Regional Nord-Est si al Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus ca va…

- Sezonul 2018/2019 al competitiilor europene va fi unul "sarac" pentru fotbalul romanesc. In Champions League se va putea califica doar o formatie, campioana Romaniei, in timp ce in Europa League, vor avea sanse sa joace 3 echipe: castigatoarea Cupei Romaniei, vicecampioana Romaniei si ocupanta locului…

- Șeful Departamentului de Istorie Moderna din cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, dr. Mihai Ștefan Ceaușu originar din Radauți, a primi titlul de ”Cetațean de onoare” al județului Suceava la inițiativa președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Diploma i-a fost inmanata de…

- Municipiul Suceava isi va inteti eforturile de atragere a turistilor, marsand pe titulatura recent obtinuta de „destinatie europeana de excelenta" si pe bogatul patrimoniu cultural.„Am discutat cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, sa avem strategii comune de ...

- De pilda, de se va intreba cineva cum se va fi numit, in romaneste, girafa, inainte de imprumutarea cuvantului girafa, pe care il aflam astazi statornicit in mai toate limbile Europei, e bine de stiut ca, inainte de 1270, superbul animal pe care arabii il numesc al-zarafa facea senzatie la curtile regale…

- Sarbatorirea Centenarului Unirii va debuta la Suceava pe 28 noiembrie, odata cu ședința solemna a deliberativului dedicata Zilei Bucovinei, a declarat, marți, președintele Consiliului Județean (CJ), Gheorghe Flutur, care a anunțat lansarea programului "Bucovina-100". Potrivit lui…

- Formatia Holograf va sustine un concert in centrul municipiului Suceava in data de 28 noiembrie cand se sarbatoreste Ziua Bucovinei. Anuntul a fost facut marti de presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, care a prezentat programul complet al evenimentelor. Ziua va debuta cu depunerea de jerbe…

- La toate intrarile in judet au fost montate placute cu sigla „Bucovina 100”, a anuntat presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. „Sunt vizibile, civilizate,elegante si vor ramane un an de zile pe toate indicatoarele la intrarea in judetul Suceava si in municipiul Suceava”, a spus Flutur. El…

- Operatorul aerian Wizz Air suplimenteaza numarul zborurilor din programul de iarna de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Astfel, in perioada 18 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018 vor fi operate zboruri suplimentare catre Milano, Roma…

- „Ajutorarea celor saraci este pașaportul catre paradis”, a spus Papa Francisc, in timpul unei slujbe speciale dedicate celor nevoiași. Suveranul Pontif a invitt numeroase persoane fara adapost și nevoiașe la Vatican, ca oaspeți de onoare pentru noua sarbatoare catolica „Ziua Mondiala a oamenilor saraci”,…

- Oameni de afaceri germani ar urma sa soseasca la Suceava pentru a vedea la fața locului in ce zone și in ce domenii de activitate ar putea investi. Asta la invitația facuta de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, in urma intalnirii pe care a avut-o vineri cu directorul general al Camerei…

- Purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca instanta a respins contestatia lui Ioan Clamparu, iar interlopul ramane cu condamnarea de 25 de ani de inchisoare, data in luna septembrie de Tribunalul Alba. Contestatia…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca va participa la Targul de Turism de la Bucuresti pentru a primi, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, premiul Suceava – Destinatie Europeana de Excelenta. ”Suntem intr-o echipa cu domnul presedinte (presedinte Consiliul Judetean,…

- SAPTAMANA LIRICA LA TURDA 12-17 NOV.2017 In perioada 12-17 noiembrie 2017 la Turda se va desfasura SAPTAMANA LIRICA. Tineri soliști de opera și studenți din Spania, Italia, Coreea de Sud,

- Organizata de catre Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, expoziția va fi gazduita de Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, numarul 10. Vernisajul va avea loc pe 16 noiembrie, de la ora 18, urmand sa participe cu lucrari 30 de artiști. Aceștia provin din…

- Procurorii de la Bruxelles au anuntat sâmbata ca examineaza mandatul european de arestare lansat împotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si spera sa demareze procedurile de extradare cât mai repede posibil, informeaza cotidianul lapresse.ca. Într-un…

- "Dupa cum mi-a spus, nu se va prezenta, pentru ca vrem sa așteptam reacțiile guvernului spaniol ca sa vedem ce se va intampla", a declarat avocatul belgian marți seara pe postul public olandez NOS. Potrivit lui Bekaert, "exista un risc ridicat ca Puigdemont sa fie arestat" daca se intoarce…

- Șeful Departamentului de Istorie Moderna din cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, dr. Mihai Ștefan Ceaușu originar din Radauți, va primi titlul de ”Cetațean de onoare” al județului Suceava. Inițiativa aparține președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și va fi aprobata in…

- Liderul catalan, Carles Puigdemont a transmis primul mesaj public dupa ce a fost demis din funcția de președinte al Cataloniei, iar executivul pe care l-a condus a fost dizolvat de catre Madrid, scrie La Vanguardia. Deși a evitat sa se refere direct la demiterea sa de catre guvernul de la Madrid, Puigdemont…

- In scrisori adresate Guvernelor de la Roma, Paris, Lisabona, Bruxelles și Madrid, Executivul comunitar a subliniat ca reducerea deficitelor lor structurale este sub nivelul reglementarilor cerute de UE, informeaza Agerpres. Spania, Italia, Franța, Portugalia și Belgia risca sa inregistreze…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat Italia, Franța, Portugalia și Belgia ca planurile lor privind proiectele de buget pe 2018 prezinta riscul de a nu indeplini țintele UE privind deficitul și datoria și a cerut Spaniei un proiect de buget actualizat, care sa conțina mai multe informații, transmite…

- Guvernul spaniol propune luarea de masuri drastice pentru 'restabilirea ordinii constituționale' in Catalonia, cerand Senatului, convocat vineri, sa autorizeze inlocuirea executivului regional, plasarea parlamentului catalan sub tutela, precum și luarea sub control a poliției și media publice, noteaza…

- Catalanii din Franta au pregatit o vila dotata cu piscina si alte refugii pentru eventualitatea in care liderul catalan Carles Puigdemont si altii din conducerea regiunii spaniole vor fi nevoiti sa fuga de autoritatile de la Madrid, relateaza marti agentia Reuters. Desi scenariul in care liderii…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 24 octombrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.594 de posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- In perioada 20-22 octombrie, studenții din Spania, Turcia, Italia, Portugalia, Grecia și Franța, care in acest semestru invața la Suceava, in baza programului Erasmus+, au participat la o aplicație practica organizata de Universitatea „Ștefan cel Mare”. Potrivit unui comunicat remis de USV, aplicația…

- Social-democratii suceveni considera ca liderul PNL Suceava si presedinte al Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, da dovada de o „candoare ipocrita” atunci cand acuza actualul Guvern ca a uitat de judet. Intr-un comunicat de presa al PSD Suceava se precizeaza ca in timp ce social-democratii au ...

- Cele mai cautate destinatii pentru perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2017 sunt Italia, Spania si Germania, conform datelor momondo.ro, care a analizat si diferentele de pret al zborului catre aceste destinatii.

- In timp ce toti ochii sunt atintiti spre Catalonia si lupta ei pentru independenta de Spania, doua dintre cele mai prospere regiuni ale Italiei ies la vot, duminica, in cadrul unui referendum consultativ pentru mai multa autonomie. Nu este insa vorba despre un "divort" de Italia, noteaza CNN, citat…

- Imbracata dupa ultima moda, postari pline de stil dand dovada de mult bun gust, in rochite si pantofi de la cei mai mari designeri ai lumii si locatii spectaculoase. Asa arata viata ei! E greu sa ti pasul cu Andreea Visoiu... aproape imposibil! O data cu venirea toamnei, tanara a ales sa bifeze si locatiile…

- Alegerile de la FRF. Ciprian Marica, ultimul intrat in cursa pentru șefia federației. Alegerile sunt programate in primavara anului viitor. Retras prematur din fotbal, din pricina unei accidentari, Marica (32 de ani, pe 2 octombrie) se gandește sa intre in administrație, nefiind interesat de un post…

- Guvernul spaniol va prelua controlul asupra Cataloniei si o va conduce direct daca liderul executivului catalan Carles Puigdemont nu va renunta oficial, pana joi la ora locala 10:00 (08:00 GMT), la demersurile privind independenta, a declarat luni vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria,…

- Digi Communications NV (simbol bursier DIGI) a anuntat luni ca, pe 13 octombrie, RCS&RDS, impreuna cu subsidiara din Ungaria, DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Digi Kft.), si Citibank N.A., London Branch si ING Bank NV, au incheiat un imprumut pe termen scurt cu doua…

- Spania sarbatoreste astazi Ziua nationala, intr-un moment in care unitatea tarii este subminata de tensiunile dintre autoritatile separatiste din provincia Catalonia si guvernul central de la Madrid. Premierul spaniol Mariano Rajoy i-a dat termen pana luni liderului regional catalan sa renunte la declaratia…

- Un numar record de 972,7 milioane de pasageri au utilizat transportul aerian anul trecut in Uniunea Europeana, in creștere cu 54,4 milioane sau 5,9% comparativ cu 2015, statele membre cu cele mai mari creșteri procentuale fiind Bulgaria (22,5%) și Romania (20,5%, pana la peste 15 milioane de pasageri),…