Madrid Open 2019. Halep joaca semifinala, dupa ce a trecut de Barty

Stiri pe aceeasi tema

- Simona a trecut lejer de adversara intalnita in optimile actualei editii a competitiei de la Madrid, dovada stand scorul indicat de tabela, dupa nici trei sferturi de ora de joc: 6-0, 6-0. Slovaca Viktoria Kuzmova, sportiva de 20 de ani aflata pe locul 46 WTA, nu a avut, asadar, nicio sansa in fata…

- Simona a iesit triumfatoare de pe teren, marti, in meciul disputat in turul secund al turneului de la Madrid. Romanca – pornita la actuala editie din postura de a treia favorita la obtinerea trofeului – a invins-o pe Johanna Konta, sportiva aflata pe locul 47 WTA, intr-o infruntare de 88 de minute,…

- In mai putin de doua ore ar urma sa inceapa prima infruntare pe care o va disputa Simona la actuala editie a turneului de pe taram spaniol, competitie pe care Halep a castigat-o in doua randuri. Cea dintai adversara a romancei aflate pe locul 3 mondial este rusoaica Margarita Gasparyan. Sportiva de…

- Intoarsa in tara dupa finala jucata la Miami Open, Simona a vorbit, la aeroport, despre recent incheiata competitie de pe taram american, despre viitoarele meciuri alaturi de echipa de Fed Cup, dar si despre colaborarea cu Daniel Dobre, noul sau antrenor. Halep s-a declarat “multumita” de evolutia de…

- Invinsa de sportiva ceha Karolina Pliskova in semifinalele Miami Open, Simona a pierdut sansa de a juca pentru titul actualei editii a turneului si, totodata, de a reveni pe primul loc al ierarhiei mondiale. Halep a castigat primul set in fata jucatoarei aflate pe locul 7 WTA, insa in setul secund nu…

- A mai ramas o singura zi pana cand romanca aflata pe locul 2 in topul mondial va reintra pe teren intr-o competitie importanta – si anume turneul de la Indian Wells. Simona va evolua direct in turul doi. O va infrunta – vineri, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata – pe jucatoarea ceha […] Halep la Indian…

- Simona a inceput cu dreptul turneul de la Dubai, invingand-o pe Eugenie Bouchard, sportiva din Canada aflata pe locul 79 in clasamentul mondial. A fost un meci din care nu au lipsit punctele spectaculoase, in care primul set s-a decis la tie-break: 7-6 (4), iar romanca aflata pe locul doi WTA si-a asigurat…

- Simona a dat semnalul ca a cumpanit suficient, in scurtul rastimp in care au lucrat impreuna, si ca decizia ei e sa nu mai lucreze pe mai departe alaturi de Thierry Van Cleemput. Ajunsa deja, duminica, la Dubai, la doar o zi dupa ce a jucat finala turneului din Qatar, Halep si-a vestit fanii, intr-un…