Macron, măsuri fiscale. Comisia Europeană, prima reacţie "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care presedintele francez Emmanuel Macron a promis luni seara sa reduca contributia de asigurari sociale pentru pensionari in luna ianuarie si sa mareasca salariul minim, dupa un val de proteste impotriva lui, relateaza Reuters si AFP.



Dombrovskis a spus ca, in conformitate cu recomandarile fiscale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri ca bugetul Italiei pe 2019, care prevede cresterea cheltuielilor, motiv pentru care este contestat de Comisia Europeana, va preveni izbucnirea unor revolte ca cele din Franta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Sunt cateva milioane…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri ca bugetul Italiei pe 2019, care prevede cresterea cheltuielilor, motiv pentru care este contestat de Comisia Europeana, va preveni izbucnirea unor revolte ca cele din Franta, relateaza Reuters. "Sunt cateva milioane de italieni uitati…

- Franta va cauta sa mentina stabilitatea Renault si a aliantei cu Nissan, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron dupa ce fabricantul japonez a anunta demiterea presedintelui Carlos Ghosn in urma unor nereguli financiare, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Constructorul auto american Ford prefera sa inchida uzina de la Blanquefort (sud-vestul Frantei) in loc sa negocieze o preluare de catre grupul belgian Punch, a declarat luni ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, care s-a declarat in "total dezacord" cu aceasta optiune, informeaza AFP si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu agreeaza tergiversarea negocierilor privind "divortul" Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE) si creste presiunile asupra Londrei pentru a depasi impasul acestor negocieri, a declarat luni un oficial de la Palatul Elysee citat de Reuters. La summitul…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…