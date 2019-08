Tarile din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) au convenit "sa ajute cat mai repede posibil tarile lovite" de incendiile ce s-au extins in ultimele zile in jungla amazoniana, a anuntat duminica presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a carui tara gazduieste summitul G7 la Biarritz, informeaza AFP si dpa.



"Exista o reala convergenta pentru a spune 'ne-am pus cu totii de acord sa ajutam cat mai repede posibil tarile lovite de aceste incendii'", a declarat presedintele francez.



In fata apelurilor la ajutor, lansate in special de Columbia, "trebuie sa ne aratam…