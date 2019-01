Stiri pe aceeasi tema

- Caz șlocat pentru polișitii din Galda de Jos. Cadavrul unui barbat de 71 de ani, din comuna a fost gasit in lada frigorifica din locuinta sa. Se pare ca acesta a fost pus acolo de catre fiul sau, in varsta de 39 de ani, care le-a declarat politiștilor ca l-a gasit pe tatal sau decedat, […] Citește Caz…

- Beat și fara permis, un barbat din Argeș a lovit un biciclist și a fugit de la fața locului. Reținut a fost și insoțitorul acestuia pentru marturie mincinoasa. Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges l-au retinut pe S.T., de 62 de ani, din Pitesti, banuit de savarsirea infractiunilor de conducere…

- Valerica Circiumaru, primarul PSD in orașul Roșiorii de Vede din Teleorman, al carui fiu s-a inscris in partidul lui Dacian Cioloș, spune ca ințelege nemulțumirile fiului sau și nu pretinde ca cei aflați la putere sunt ”sfinți”, dar ar dori ca acesta sa fie ”mai reținut”.CITEȘTE ȘI: Lucrurile…

- Un tanar de 27 de ani din comuna Lupsa a fost retinut de politie, dupa ce, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, si-a agresat tatal. Nu este la prima fapta de acest fel, acesta fiind cercetat sub control judiciar, pentru fapte de violenta comise asupra tatalui sau si in luna noiembrie. Potrivit…

- Polițiștii clujenji au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 27 de ani, din Maguri-Racatau, pentru comiterea unor infracțiuni rutiere.”La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat…

- Politistii Postului de Politie Ohaba l-au retinut pe un barbat din comuna care este banuit de viol. Acesta va fi prezent in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. In dimineata zilei de 29 octombrie 2018, Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au fost sesizati cu privire la faptul…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din județul Alba, au efectuat joi patru percheziții domiciliare in județul Alba, in vederea documentarii unei infracțiuni de inșelaciune. Un barbat a fost reținut. Potrivit IPJ Sibiu, in 10 octombrie, administratorul unei…

- Ieri, 17 octombrie 2018, in jurul orei 19.20, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe raza localitatii Capalna de Jos, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 48 de ani, din comuna Farau, judetul Alba. In urma verificarilor…