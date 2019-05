Lupte în Franţa, între poliţie şi manifestanţi. Forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene asupra protestatarilor Sindicate si protestatari din miscarea "vestelor galbene" au iesit in strada in intreaga Franta la cateva zile dupa ce Macron si-a prezentat propunerile politice, printre care si o reducere a impozitelor in valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, potrivit Agerpres.



Un martor citat de Reuters a declarat ca politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de protestatari cu glugi si masti pe fete. Unii protestatari care purtau glugi sau veste galbene au raspuns aruncand proiectile in directia fortelor de ordine. In imaginile difuzate de o televiziune se putea vedea o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

