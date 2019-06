Lovit cu o cărămidă în cap „Ajunși de urgența la adresa indicata, jandarmii au gasit un barbat de aproximativ 43 de ani, care prezenta o plaga deschisa la nivelul capului, necesitand de urgența un consult medical de specialitate. Jandarmii au solicitat un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Arad, iar pana la sosirea acestuia, i-au acordat victimei primul ajutor. In așteptarea cadrelor medicale, barbatul le-a oferit jandarmilor informații despre agresor și despre locul in care l-ar putea gasi. In urma verificarilor preliminare efectuate, jandarmii au constatat faptul ca, pe fondul unor litigii in instanța… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism, in care se aflau doua persoane, a lovit un cap de pod situat pe marginea unui drumul din localitatea vasluiana Rebricea. In urma impactului, mașina s-a rasturnat și a mers pe capota, pe carosabil. O bucata din capul de pod a fost proiectata la peste 70 de metri distanța. https://www.youtube.com/watch?v=W8BqaQfAsC8…

- Un barbat din comuna Halmeu, din județul Satu Mare, a fost lovit de fulger in aceasta seara. El se afla pe camp, alaturi de soția lui. Cei doi culegeau capșuni cand un fulger l-a lovit in plin pe barbat, a anunțat presasm.ro. Victima a fost preluata de mai mulți localnici și dusa la dispensarul medical…

- S-a circulat dirijat azi-dimineața, in zona ACR de pe Unirii Sud, din cauza unui accident rutier provocat de un șofer in varsta de 69 de ani. Acesta din urma a lovit cu mașina un pieton in varsta de 32 de ani, care se se angajase in traversare prin zona trecerii de pietoni. Ajunși imediat la […]

- La volanul autoturismului se afla un tanar de 26 ani, din Bistrita, care se indrepta spre casa. Politistii au stabilit ca minorul era angajat in traversarea neregulamentara a strazii in momentul in care a fost accidentat. Copilul a fost preluat de echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, prezentand…

- Aseara, un copil de 9 ani s-a lovit la cap, intr-un loc de joaca amenajat in spatele blocului. Inițial, pe rețelele de scoializare s-a vehiculat ideea ca administrația locala ar fi de vina, pentru ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jandarmii aradeni au identificat, in urma unei postari pe Facebook, un barbat care ar fi acostat eleve in fata unui liceu, oferindu-le acestora bani pentru a "merge" cu el, suspectul fiind amendat cu 1.500 de lei, in timp ce doua tinere care l-au recunoscut au anuntat ca vor depune plangeri penale.…

- Si asta pentru ca cei mici au primit vizita mascaților din cadrul Jandarmeriei Arad și a cainilor special dresați pentru a-i ajuta in misiuni. Cei mici i-au primit cu aplauze și urale de fericire pe mascații din cadrul Grupei de Intervenție Antiterorista și Acțiuni Speciale – care au pregatit și…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Țifești, a ajuns la in cursul zilei de luni la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului, dupa ce a fost batut de un consatean. Potrivit buletinului de presa al spitalului, barbatul prezenta „traumatism cranio-cerebral prin agresiune, cu echimoze periorbitare…