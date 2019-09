Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 25 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker este de peste 3 milioane de euro, anunța Loteria Romana. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 25 august 2019: Loto 6/49: Joker: 17, 14, 37, 41, 26 (+7) Loto 5/40: Noroc: Noroc…

- Joi, 22 august 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/ 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 august 2019, Loteria Romana a acordat 22.767 de castiguri, in valoare totala de 1.311.736,72 lei.La Loto 6/ 49, la categoria I, se inregistreaza…

- Joi, 15 august 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 august 2019, Loteria Romana a acordat 22.145 de castiguri, in valoare totala de 1.778.924,83 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza…

- Noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor avea loc joi dupa-amiaza, dupa ce, la ultimele trageri, Loteria Romana a acordat 22.145 de castiguri in valoare totala de 1,779 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, la Loto 6/49, la categoria I,…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 2,41 milioane de euro, respectiv 11,4 milioane de lei, pentru extragerea care va avea loc duminica, 30 iunie 2019, a anuntat Loteria Romana. Conform sursei citate, La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,55 milioane…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 10,55 milioane lei (peste 2,23 milioane euro), in timp ce, la Loto 6/49, reportul este de 1 milion de lei (aproximativ 225.000 euro), informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,45…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 10,36 milioane lei (peste 2,2 milioane euro), in timp ce, la Loto 6/49, reportul este de aproape 656.000 lei (aproximativ 140.000 de euro), informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste…