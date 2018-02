Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Aparare din Senat a respins, marti, posibilitatea audierii lui Liviu Dragnea in legatura cu acuzatiile aduse SPP, urmand ca intr-o sedinta comuna cu membrii comisiei similare din Camera Deputatilor sa se decida audierea liderului PSD sau constituirea unei comisii speciale ori de ancheta.…

- Liviu Dragnea afla marți daca va fi audiat in Comisia de Aparare din Senat. Președintele PSD ar putea da explicații in legatura cu afirmațiile pe care le-a facut despre activitatea Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Liderul social-democrat a precizat ca este nevoie de o ancheta parlamentara in…

- Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii, "care se pare ca actioneaza ilegal". Totodata, Dragnea a precizat ca aceasta comisie va fi infiintata la urmatorul plen reunit…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc astazi pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii SPP. Sedinta vine in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat, in repetate randuri pe Lucian Pahontu, seful SPP, ca se implica politic. Comisia de Aparare din Senat l-a invitat…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela.Ulterior,…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comu­ni­catii (ANCOM), puternicul arbitru al pietei de comu­ni­catii, a acumulat la banci o suma de aproape 200 mil. euro, pe care institutia are in plan sa ii investeasca in proiecte care sa „impulsioneze“ dezvoltarea industriei, dupa ce aces­tea vor fi agreate…

- Președintele comisiei de Aparare din Senat: Nu avem elemente constitutive pentru audierea șefului SPP in Parlament, a spus Marcel Vela (PNL), pentru Libertatea. Vela a fost numit, joi, la inceputul sesiunii parlamentare in funcția de președinte al comisiei, in locul colegului sau de partid, Iulian Dumitrescu. …

- "Va pot spune ca a venit un prieten la mine din partea unui alt functionar al statului roman, am inteles ca Pahontu il cheama, sa-mi transmita, cred ca la doua saptamani dupa ce am fost numit viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, ca e foarte bine sa colaborez pentru ca o sa am protectie,…

- Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu este cel care a denuntat o propunere venita din partea lui Pahontu. „Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului.…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat". Liderul PSD Liviu…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat".

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost…

- Premierul si ministrii Cabinetului Dancila au renuntat la serviciile SPP Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul. Paza membrilor guvernului va fi asigurata de catre Jandarmeria…

- Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat dupa investitura, paza fiind asigurata de catre Jandarmeria Romana, potrivit surselor mentionate de Mediafax. Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Liderul PSD Liviu Dragnea…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul…

- Liviu Dragnea a afirmat ca mai mulți colegi din PSD l-au avertizat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost „implicat in mai mult decat e cazul”. Președintele PSD a afirmat ca Pahonțu i-ar fi transmis lui Paul Stanescu ca el o „executat, undeva prin martie”. Liviu Dragnea a fost intrebat, la Antena 3, despre…

- Liviu Dragnea a reamintit ca demisia lui Mihai Tudose a fost ceruta de 60 din cei 68 de membri ai Comitetului Executiv National al PSD. "Se ajunsese la o stare de tensiune intre guvern, pe de o parte, si PSD si chiar coalitie in ansamblu, pe de alta parte. Toate motivele mie, cel putin, imi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit la atac și vine cu dezvaluiri despre implicarea celebrului ”personaj veninos”, invocat dupa mazilirea lui Mihai Tudose. Dragnea susține ca acest personaj este Lucian Pahonțu, șeful SPP, cel care a trimis mesageri catre vicepremierul Paul Stanescu și i-a spus…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Ministrul de Finanțe și șefa ANAF, convocați la Parlament, marțea viitoare, pentru a da explicații despre Declarația 600 și premierea angajaților ANAF din amenzi. La ședința comisiei economice din Senat vor participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu precum și reprezentanți…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele va sustine o declaratie de presa astazi, la 12.30, la Palatul Cotroceni. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine marți, 16 ianuarie a.c., ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o declaratie…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe și-a anulat vizita de la Palatul Victoria, unde trebuia sa se întâlneasca cu Guvernul condus de Mihai Tanase. În locul premierului, la o întâlnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si: Codrin Stefanescu vine cu dezvaluiri de ULTIM MOMENT, din sedinta PSD: Ce planuri au social-democratii pentru noul Cabinet Surprinzator…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Dezbaterea si votul pe articole la legea 317/2004 au durat peste doua ore si s-au desfasurat potrivit noului regulament al Camerei Deputatilor adoptat in prima parte a zilei. Din cauza unei defectiuni a sistemului de vot electronic, votul pe amendamentele admise si pe articole a fost dat prin…

- Comisia parlamentara de specialitate privind Legile Justiției, condusa de Florin Iordache, dezbate și voteaza in ședința de joi, modificarile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. O propunere a Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), inregistrata miercuri noapte, prevede inființarea unei Secții…

- Dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciara s-au reluat joi in Comisia speciala pentru legile Justitiei, in conditiile in care PSD si-a schimbat punctul de vedere asupra Statutului magistratilor, adoptat de comisie saptamana trecuta. Comisia a decis, cu majoritate…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției nu va lucra pe perioada doliului național instituit in memoria Regelui Mihai. Propunerea a fost facuta joi de senatorul PSD Nicolae Moga și adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, Comisia își va sista lucrarile…

- Propunerea a fost facuta joi de senatorul PSD Nicolae Moga si adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, Comisia isi va sista lucrarile in perioada 14 - 16 decembrie. Guvernul a adoptat, miercuri, o hotarare prin care 14, 15 si 16 decembrie sunt declarate zile de doliu national pe teritoriul…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a votat joi, 7 decembrie, suspendarea activitatii pe perioada doliului national, 14, 15 si 16 decembrie.Propunerea i-a apartinut senatorului PSD Nicolae Moga. Anterior, comisia a respins prin vot o propunere…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, reia joi discutiile pe proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si va discuta o noua propunere transmisa de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania catre comisie…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu solicita reintoarcerea la Comisia speciala a propunerii de modificare a Legii 303/2004 ori respingerea acesteia in plen, motivand ca afecteaza grav sistemul judiciar. "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu înca de pe acum, de dimineața,…

- NEWS ALERT Tudose e Grindeanu 2. PSD a decis sa il demita Legea bugetului este momentul in care guvernul Tudose poate fi demis. Iar parlamentarii PSD o vor face, anunța dcnews.ro. În cazul în care guvernul nu reușește sa treaca bugetul este obligat, moral, sa-și prezinte demisia. Nici…

- Propunerea legislativa, cu caracter organic, nu a intrunit luni numarul necesar de voturi favorabile pentru adoptare (30 de voturi "pentru" si 60 "impotriva"). "Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, conditiile prevazute…

- Comisia juridica a Senatului a votat miercuri un raport de adoptare la initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care sporeste imunitatea judecatorilor CCR si care prevede ca acestia nu vor putea fi urmariti…