- "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj sa rezistati la ceea ce se va intampla in continuare? Nu aveti ezitari? Vreti sa mergem impreuna? Si pun o ultima intrebare - unii mi-au zis sa nu o pun, altii mi-au zis sa o pun. Pana la urma suntem intre noi: Vreți sa mai fiu in continuare președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la declaratiile lui Traian Basescu, potrivit carora una din rezolutiile adoptate in Congres arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis la presedintia Consiliului European, ca el n-a inteles asta si nici

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”.

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in Congres la Sala Palatului, unde 24 de candidati cer votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali. In discursul sau, președintele partidului, Liviu Dragnea, i-a intrebat pe delegații din sala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca va incerca sa ii convinga pe colegii din Comitetul Executiv National sa aprobe toate candidaturile depuse pentru functii de conducere in partid. "Nu am de unde sa stiu ce va face Comitetul Executiv National, care este o structura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referindu-se la afirmatiile fostului vicepremier Gabriel Oprea, ca nu credea ca acesta sa faca "o asemenea greseala", precizand ca va povesti...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept false informatiile aparute potrivit carora ar fi vizat de o ancheta in Brazilia pentru spalare de bani, el precizand ca "este o suparare si trebuie sa reincalzeasca ciorba asta, au reincalzit-o, eu nu o mananc". "Nu (am fost chemat acolo…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, joi, ca nu stie cat de bine le face “acest scandal” membrilor PSD care critica modul de alegere stabilit pentru Congres si “ar face bine sa se gandeasca si la partid. Dragnea a subliniat ca nu se gandeste la sanctiuni, dar se gandeste sa ceara lamuriri. Acesta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, astazi, dupa reuniunea Comitetului Executiv, ca la Congres vor fi alesi presedintele executiv, secretarul general si vicepresedintii PSD, care vor fi in numar de 16.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine pe Nicolae Badalau in conducerea partidului, adaugand ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii, noteaza Agerpres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI Geroge Maior „a ascuns foarte multe lucruri”, la audierea din Comisia pentru controlul SRI, afirmand ca atunci cand „va avea si el loc la comisie” o sa spuna, la randul sau, „multe lucruri”. „Domnul George Maior…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut conducerii social-democrate, in Biroul Permanent National de ieri, sa convoace un congres extraordinar al partidului, prin care sa primeasca o reconfirmare a sustineri...

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, inaintea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, intrebat daca stia ca Liviu Dragnea a convocat un Congrex extraordinar in luna martie, ca n-a auzit „sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul acesta”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, intenția organizarii unui congres extraordinar al partidului. "Voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O sa incerc sa va spun și principalele...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. ‘Astazi (miercuri – n.r.) vom avea o evaluare a activitatii secretarilor de stat si propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei sa inceteze. Astazi, de asemenea, voi propune colegilor…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune convocarea unui congres extraordinar, dorind redefinirea si relansarea programului de guvernare. Dragnea a precizat ca va cere si un vot de reconfirmare in functia de presedinte PSD.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a avut o iesire nervoasa in momentul in care a fost intrebat, vineri, daca vor fi schimbari majore la nivelul conducerii partidului, spunand ca se continua seria de fake news si catalogandu-i pe cei care le propaga "prosti".

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Tudose și PSD. „Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, SIE si putin SPP. Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decât e…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede", transmite Agerpres. Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost așteptat vineri, la Centrul de Afaceri din Bacau, pentru o intalnire cu liderii social-democrați locali, și de patru protestatari. Aceștia s-au confruntat cu un acces de furie din partea controversatului Ion... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Totodata, Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, îl refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Guvernul Tudose ar putea fi restructurat. Președintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, la Digi 24, ca este posibil ca Guvernul sa fie format din 16 ministere, in loc de 24. Badalau a mai spus ca, pentru PSD, un Congres extraordinar ar fi util. Declarația vine la o zi dupa ce ministrul Apelor…