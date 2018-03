Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Bombonica Prodana a platit prejudiciul in dosarul DGASPC Teleorman și a cerut incetarea procesului, transmite Digi 24. Liviu Dragnea a ajuns miercuri dimineața la Curtea Suprema , pentru a fi audiat in dosarul DGASPC Teleorman. In 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat…

- Lovitura neasteptata în procesul lui Liviu Dragnea. Fosta sa sotie, Bombonica Prodana, a cerut, în instanta, încetarea procesului penal, întrucât ea a platit prejudiciul care îi revenea.

- Bombonica Prodana a cerut catre Inalta Curte, prin intermediul avocatului sau, sa inceteze procesul penal in cazul sau pentru ca a achitat prejudiciul de 110.000 lei, anunța Realitatea TV. Asta inseamna ca fosta soție a lui Liviu Dragnea iși asuma o parte din vina.Bombonica Prodana a fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

- Presedintele PSD Vrancea și al Consiliului Județean, Marian Oprisan, dezvaluie ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, atunci cand era premier. La finalul unei sedinte a conducerii PSD, Oprisan a afirmat ca Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, fiind singurul „care s-a ocupat” de dosarul in care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este vizat din nou de DNA, intr-un nou dosar, la doar cateva zile dupa ce a fost achitat in cauza in care a fost trimis in judecata, tot de DNA, pentru ca și-ar fi folosit influența politica pentru a-i cere bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru finanțarea campaniei…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis public, luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, un mesaj de susținere pentru ministrul justiției, Tudorel Toader. Dragnea a precizat ca a citit raportul in baza caruia Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a adaugat…

- Detaliile privind organizarea Congresului extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia se afla pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv National (CExN) care va avea loc luni la Palatul Parlamentului. Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca astfel modul de organizare a…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisie, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. “Sigur va fi invitat“, a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a refuzat propunerile președintelui PNL, Ludovic Orban, de a se alia liberalilor la votul pentru Guvernul Dancila și a de a vota impotriva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca, din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare “arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, potrivit Agerpres. Hunor a facut aceasta declarație sambata seara,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a fost audiat, miercuri, la sediul DNA, in dosarul Belina, in care este acuzat de abuz in serviciu. Tot miercuri, este așteptat și fostul ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh, pentru a discuta cu procurorii pe tema unor expertize efectuate in dosar.…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național ca va vota “cu partidul”. Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea reuniunii. „Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi dimineata…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, amana pentru anul viitor discuția despre subiectul politicienilor interceptați pe un mandat colectiv dat in campania electorala din 2014. „Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Legea a fost adoptata cu 175 de voturi „pentru”, 28…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…