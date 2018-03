Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost o zi, dar nu foarte lunga, asa cum era pe vremuri.…

- USR avertizeaza ca Liviu Dragnea a atins sâmbata, la Congresul extraordinar al PSD, "apogeul discursului nationalist periculos care risca sa izoleze România pe plan international".

- USR mentioneaza ca, fiind la guvernare PSD si Liviu Dragnea, Romania a devenit in ultimul an cunoscuta ca o tara cu penali in functii publice care modifica legile in interesul coruptilor si in dispret fata de nevoile cetatenilor. "De aceea, Liviu Dragnea, un infractor cu o condamnare penala definitiva…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Sute de oameni protesteaza la aceasta ora vizavi de Sala Palatului, in fata lor fiind un cordon de jandarmi. Scandarile se aud pana in cladire, iar delegatii la Congresul PSD se uita de la ferestre. Protestatarii scandeaza ”Hotii”, ”Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”, ”Condamnat penal, mars…

- Congresul PSD a votat Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pâna în 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmând ca este un pas obligatoriu pentru ca România sa poata sta la masa bogatilor.

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca 'este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al...

- Protestatarii din fața Salii Palatului au primit intariri. Jurnaliștii Rareș Bogdan și Malin Bot au venit in mijlocul protestatarilor și au ținut sa-i transmita mesaje lui Liviu Dragnea.Rareș Bogdan l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca face toate eforturile pentru a inchide Realitatea TV, tocmai…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un…

- Congresul PSD a votat, sambata, Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pana in 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca este un pas obligatoriu pentru ca Romania sa poata sta la „masa bogatilor” si ca vrea sa propuna in decembrie un calendar pentru.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca va fi lansat un program de incurajare a natalitatii, care sa dea curaj viitorilor parinti, considerand ca Romania are foarte mare nevoie de copii. Dragnea a adaugat ca este obligatia statului sa ofere „conditii generoase de stimulare a natalitatii”.

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- „Daca privim spre viitoarele generatii, este vital ca statul roman sa incurajeze natalitatea intr-o forma concreta si programatica. Demografia are nevoie de politici clare, dedicate, mai mult ca niciodata Romania are nevoie de copii, are nevoie de mame si de tati, iar pentru asta statul roman trebuie…

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- Liviu Dragnea le-a cerut votul delegațiilor PSD de la Congresul partidului pentru cinci convenții naționale. El cere sprijin și din partea ”Președinției, a BNR, Academiei Romane, partidelor politice, societații civile, sindicatelore și oamenilor onești”, a spus Dragnea.”1. Convenția naționala…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile fara…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica. Avem un parteneriat…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege.

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii".Victor…

- Iata postarea fostului premier: “Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018” Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta / de la formarea oficiala a PSD in 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - si am si luat…

- Congresul PSD din 10 martie se anunța unul extrem de tensionat și asta nu doar din cauza candidaturilor depuse. Aici jocurile sunt rezolvate, in mare parte, dar tensiunea va fi intre Liviu Dragnea și dizidenții din partid, un joc al declarațiilor care se anunța extrem de aspru. Citește și:…

- Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate, sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din aceasta țara, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, scrie Rise Project.RISE Project și Folha de Sao Paolo, una dintre…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- PSD a luat decizia, la propunerea surprinzatoare a lui Liviu Dragnea, de a organiza un Congres! Pe 10 martie, presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general al formatiunii vor fi alesi prin vot la Congresul PSD, a anuntat Dragnea. El s-a razgandit și nu va cere un vot de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a admis, luni, ca nemulțumirile Gabrielei Firea sunt indreptațite și ca acesteia i s-au pus bețe in roate, el precizand ca s-a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei. Despre razboiul din interiorul PSD, Dragnea afirma ca ”probabil ca nu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca sunt doua categorii de protestatari - care habar n-au de ce ies in strada si care sunt pusi de 'sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania'.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. "Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...'Premierul…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Guvernul ar putea fi remaniat în ianuarie, anunța președintele PSD, Liviu Dragnea. Eventuala schimbare, daca va avea loc, va urma dupa o evaluare si o analiza a coalitiei de guvernare. Dragnea spune ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, dar îi…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Actualul senator spune ca PSD si ALDE scoate Romania din Europa prin adoptarea modificarilor la legile Justitiei. Intr-o postare furibunda pe facebook, Basescu ii face praf pe cei de la putere.…

- Printre foarte puținii romani care au participat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump s-a aflat și regizorul Bobby Paunescu. Acesta cunoaște indeaproape situația din Statele Unite și a comentat, intr-o intervenție la postul B1 TV, care este atuul președintelui Trump și ce are de caștigat…