- Liviu Dragnea a fost invitat la Antena 3 și a explicat ca, deși partidul sau a câștigat alegerile, acest lucru nu înseamna ca deține și puterea. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- Declarație surprinzatoare a liderului PSD! Liviu Dragnea a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca „PSD a caștigat alegerile, nu și puterea”, aratand cu degetul spre anumite instituții care „au ieșit matca lor instituționala” și „gestioneaza puterea nevazuta”. „Sa definim puțin puterea,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca punctul de vedere exprimat alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, fata de declaratia Departamentului de Stat al SUA a fost destinat in principal romanilor.

- Calin Popescu-Tariceanu susține ca pozitia pe care a exprimat-o împreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind legile justitiei i-a avut ca destinatari pe români. „Am avut o atitudine publica care, în principal,…

- Ultimele trei sondaje de opinie realizate de Avangarde, CURS și IMAS arata ca, la 11 luni de la câștigarea alegerilor de catre PSD și ALDE, situația nu s-a schimbat mult. Spre exemplu, PSD se bucura de 44% încredere potrivit Avangarde (condus de Marius Pieleanu), 42% potrivit CURS…

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- Liderul PSD susține ca noul dosar Tel Drum, pentru care a fost chemat luni în fața procurorilor DNA, este o încercare de a-i forța retragerea din fruntea partidului și de a destabiliza guvernarea PSD - ALDE.

- Liviu Dragnea a facut o prima declaratie, dupa ce procurorii DNA l au anuntat ca este urmarit penal, informeaza Antena3.ro. "Astazi, am fost la DNA sa mi iau in primire al treilea dosar. Nu pot intra in detalii. Resping toate acuzatiile. Nu am legaturi financiare cu aceasta societate. In rest o sa vedem…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, informeaza Agerpres. Comisia parlamentara de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Vasii dupa ce aceasta a spus…

- "Unde este Liviu Dragnea?" ar putea fi noul slogan al PSD, dupa ce președintele partidului a disparut subit. Imediat dupa "revoluția fiscala" omul din spatele programului de guvernare a oprit aparițiile publice. Unele surse spun ca ar fi plecat din țara, însa luni…

- Increderea romanilor in Liviu Dragnea s-a prabusit la 15%, dupa ce liderul PSD a pierdut aproape 4 procente in ultima luna (scadere de la 18,7% in septembrie la 15% in octombrie), arata un sondaj IMAS dat publicitatii miercuri si citat de Antena 3. PSD se bucura insa de o intentie de vot care ramane…

- Masurile adoptate de Guvern privitoare la modificarile Codului Fiscal genereaza tensiuni din ce in mai mari, mai ales in randul sindicatelor. Intrat in direct la Antena 3 pentru a explica poziția sindicatului Cartel Alfa, Bogdan Hossu a avut un schimb dur de replici cu Mugur Ciuvica. Citește…

- Atașamentul liderului PSD fața de mustața pe care o poarta a pornit inca din tinerețe, atunci cand a inceput sa țina cont de dorința bunicului și tatalui sau de a-și lasa parul facial sa cresca. Liviu Dragnea a declarat ca nu și-a mai ras mustața din armata, cand un sergent l-a obligat sa renunțe la…

- In campania electorala de anul trecut, PSD le-a promis bugetarilor majorarea salariilor cu 25%. Un an mai tarziu, Liviu Dragnea si Mihai Tudose nu stiu pe unde sa scoata camasa, caci oricum nu au bani sa mareasca lefurile

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 o va chema la audieri pe avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, care a declarat sambata, la Antena 3, ca „s-au intamplat chiar crime“ dupa acel scrutin.

- Avocata Maria Vasii, care il reprezinta in instanta si pe Liviu Dragnea, va fi chemata la audieri in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile din 2009. Membrii comisiei au decis luni, prin vot, invitarea acesteia, alaturi de Adriean Videanu si Radu Berceanu.Maria Vasii a afirmat duminica…

- Liderul PSD scapa de dosarul ”Fortaleza”. Investigațiile din Brazilia s-au oprit, potrivit Antena 3, care citeaza surse oficiale. Avocata Maria Vasii a declarat, la Antena 3, in emisiunea ”Ediție Speciala”: ”Nu a fost deschis un caz oficial in Brazilia. De ce? Spre deosebire de procedura…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…

- WTA a dat publicitatii clasamentul premiilor din 2017! Simona Halep a strans 5.275.227 de dolari doar din premii in sezonul recent incheiat, aflandu-se pe locul al treilea in topul incasarilor din 2017, scrie prosport.ro.Asociatia Tenisului Feminin (WTA) a anuntat clasamentul premiilor oferite…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Fostul premier Victor Ponta a fost întrebat în cadrul unui interviu marca „Politikix” daca s-ar mai întoarce în PSD. Ponta a raspuns: „Da. Never say never” (niciodata sa nu spui niciodata - n.red.). De ce v-ați suparat pe Liviu Dragnea?…

- Dupa alegerile parlamentare din Germania ce au avut loc la 24 septembrie, partidul Angelei Merkel, CDU, a obtinut 33% din voturi, insa acestea nu au fost suficiente pentru a forma o majoritate parlamentara, in asa fel incat cancelarul poarta negocieri pentru formarea unei coalitii cu ecologistii…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romaniei care are loc in Parcul Carol din Capitala. La aceasta ceremonie au fost prezenți și președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, șeful Senatului, și Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, miercuri seara, la Antena 3, prezenta sa alaturi de presedintele Klaus Iohannis la ceremoniile de Ziua Armatei Romane, unde nu s-au salutat, el spunand ca au fost amandoi "in aceeasi locatie", dar nu s-au intalnit si ca Iohannis ar fi trebuit sa mearga la el si…

- Dragnea spune ca Grindeanu nu mai e manevrat de alte forțe: ”S-a eliberat, gata, poate candva va povesti, mie nu mi-a spus”, a afirmat președintele PSD, miercuri seara, la Antena 3, el precizand ca el nu este Dumnezeu sa il ierte pe Grindeanu pentru criza in urma careia PSD a fost nevoit sa voteze o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Romaniei, Mihai Tudose, sunt invitati, de la ora 20.00, la Antena 3, pentru a vorbi despre ultimele masuri ale guvernarii PSD si proiectele pe care le pregatesc in Parlament. In urma cu doua saptamani, in platoul aceleiasi televiziuni, Mihai Tudose ii declara…

- Argumentele premierului ar fi modul in care Mișa comunica informații cu impact mare in economie, fara sa fi fost agreate in interiorul Guvernului. Este vorba despre recentul anunț al ministrului Economiei de introducere a unei taxe de solidaritate de 2% pentru angajatori, dar care nu ar urma sa mearga…

- UPDATE: Liderul PSD Liviu Dragnea neaga informația ca premierul și-ar dori schimbarea lui Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Președintele PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose s-au intalnit, luni seara, potrivit unor surse Antena3, la Vila Lac 1. Potrivit surselor citate, premierul…

- Talent show-ul „Vedeta populara“, care a inceput duminica aceasta, la TVR 1, a plasat televiziunea publica in top 5, la nivel national, ca numar de telespectatori. Liderul de audienta pe acelasi interval orar a fost, insa, Antena 1, cu show-ul „iUmor“. „Fort Boyard“, de la Pro TV, a fost lider de audienta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca este de acord cu revocarea sefului Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), el precizand ca va propune colegilor din Birourilor Permanente ca propunerea de revocare sa fie discutata miercuri, in plenul reunit, daca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a sustinut marti ca „sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest guvern” si a afirmat ca „este de fapt guvernul celor care au câstigat alegerile”. El a adaugat ca, daca PSD nu…

- Liderul PSD l-a atenționat public pe Iohannis sa nu se mai refere niciodata la PSD. Dragnea a dezvaluit ca nu are niciun dubiu ca Iohannis se implica politic. Totodata, Liviu Dragnea a transmis ca intre el și Iohannis nu va mai exista decat o relație instituționala și ca nu se va mai duce…

- Liderul senatorilor social-democrati, Serban Nicolae, da asigurari ca nu s-a pus problema schimbarii premierului Mihai Tudose. Acesta susține ca o astfel de propunere nu a venit de la Liviu Dragnea și nici de la alt membru de partid.Mai mult, Șerban Nicolae a precizat ca audierea la DNA a…

- Dupa ce a vorbit la Antena3 despre o eventuala demisie, despre remaniere guvernamentala, ca si despre relatiile proaste cu Liviu Dragnea, premierul MihaiTudose si-a spus parerea si despre liderul sindical Bogdan Hossu. Premierul a spus ca Hossu face `jocuri`.Intr-un interviu pentru ziare.com,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a negat, marti, ca s-ar afla in spatele sondajului de opinie care l-a suparat pe premierul Mihai Tudose, el aratand ca nu a comandat acel sondaj si ca nu a cerut nimanui sa il foloseasca intr-un anumit scop. Intrebat daca e in spatele acelui sondaj care l-a deranjat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca nu se pune problema unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Mihai Tudose si spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Liderii PSD se reunesc la aceasta ora in sedinta, urmand ca joi sa aiba loc Comitetul Executiv. Intrebat daca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca premierul Mihai Tudose poate sa propuna orice idee de remaniere, iar partidul este obligat sa analizeze, el facând acest comentariu raspunzând unei întrebari referitoare la modul în

- Rețeaua sociala Facebook a determinat victoria actualului președinte al SUA, Donald Trump, la alegerile din 2016, in timp ce Twitter i-a servit pentru a vorbi cu oamenii, susține Brad Parscale, fostul director de campanie pentru tehnologii digitale al lui Trump. ...

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a declarat, duminica seara, ca "In aceasta zi de speranta si suferinta, cetatenii Cataloniei si-au castigat dreptul de a avea un stat independent, sub forma unei republici" , el adaugand ca va trimite, in urmatoarele zile, Parlamentului Cataloniei, rezultatele…