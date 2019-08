Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool și Chelsea Londra se înfrunta în aceasta seara, de la ora 22:00, în Supercupa Europei, la Istanbul. Liverpool a câștigat Liga Campionilor, iar Chelsea a cucerit Liga Europa.

- Liverpool si Chelsea se vor afla fata in fata, miercuri, 14 august, de la ora 22:00, in Supercupa Europei. Aceasta este prima finala 100% engleza in aceasta competitie. Meciul se desfasoara la Istanbul, pe stadionul echipei Beșiktaș, potrivit Mediafax.Liverpool a castigat deja trofeul de trei…

- Fundasul croat Dejan Lovren este bolnav si nu se afla in lotul lui Liverpool pentru meciul de miercuri cu Chelsea din Supercupa Europei, de la Istanbul, anunta France Football. Lovren a ratat si partida de vineri cu Norwich (4-1) din etapa inaugurala a Premier League.

- Americanul John Isner, locul 15 ATP, a castigat turneul de 250 de puncte de la Newport (SUA), dupa ce l-a invins in finala, cu scorul de 7-6 (2), 6-3, pe Alexander Bublik din Kazahstan, locul 83 ATP.

- Mexic a izbutit sa invinga Statele Unite ale Americii chiar la ea acasa, scor 1-0, in finala Gold Cup, grație reușitei lui Jonathan dos Santos, 29 de ani, și și-a adjudecat pentru a 8-a oara trofeul, din 15 ediții. S.U.A nu s-a ridicat la nivelul naționalei de feminin care a caștigat mondialul disputat…

- Consilierul juridic al CSA Steaua, Florin Talpan, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca Tribunalul Bucuresti a decis ca palmaresul echipei de fotbal in perioada 1947-2003, apartine clubului pe care il reprezinta. Printre trofeele detinute de CSA Steaua se numara 21 de titluri de campioana…

- Selectionatele Mexicului si Haiti s-au calificat cu emotii in semifinalele Gold Cup 2019, turneul final al echipelor de fotbal din zona CONCACAF, in urma victoriilor obtinute sambata, la Houston, in Statele Unite. Mexicul a invins Costa Rica la loviturile de departajare, cu 5-4, scorul…

- Reprezentativa Uruguayului a fost eliminata, sambata, in sferturile de finala ale Copei America, de selectionata statului Peru. Uruguayenii au avut trei goluri anulate de VAR, iar peruanii s-au impus la lovituri de departajare.Golurile marcate de De Arrascaeta (29), Cavani (59) si Suarez (73)…