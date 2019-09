Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO PRO TV EURO 2020. Deniz Aytekin va arbitra partida ROMANIA - SPANIA, ajutat de asistentii Eduard Beitinger si Rafael Foltyn (asistenti) si de rezerva Tobias Stieler (toti din Germania). PRO TV transmite, joi, de la ora 21:45, ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO.…

- Sergio Ramos, 33 de ani, legendarul fundaș al naționalei Spaniei, pare in forma maxima inaintea confruntarii cu Romania din aceasta seara din preliminariile EURO 2020. Fundașul lui Real Madrid a publicat pe Instagram o execuție impresionanta reușita la antrenamentul oficial de aseara, in care inscrie…

- Vlad Chiricheș, 29 de ani, noul fundaș al celor de la Sassulo, a vorbit in cadrul conferinței de presa de azi despre partida cu Spania. Romania o va intalni pe Spania maine seara, de la ora 21:45, in preliminariile Campionatului European 2020. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- ROMANIA - SPANIA // Cosmin Contra și George Pușcaș au vorbit inaintea dublei cu Spania și Malta din preliminariile EURO 2020. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la 19:00. Ambele…

- Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei Targoviște, a vorbit despre naționala Romaniei U21 și despre clubul care l-a vrut in trecut pe George Pușcaș (23 de ani). „Pușcaș poate juca in Serie A, Franta, Germania, Anglia, Spania. Trebuie sa faca pasul la un alt nivel si sa creasca mult mai mult pentru ca…

- George Pușcaș și Ciprian Tatarușanu au vorbit dupa meciul caștigat de Romania pe terenul Maltei, scor 4-0, in preliminariile pentru EURO 2020. Urmatorul nostru meci, Romania – Spania, e pe 5 septembrie, ora 21:45 „Ma simt foarte fericit. E o mandrie sa reprezint țara. Acum ma pot gandi in sfarșit la…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

