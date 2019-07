Lituania introduce e-rezidenţa pentru a atrage investitori străini Noua lege va facilita declararea veniturilor si semnarea de documente pe cale electronica, incepand din 2021. Programul nu ofera nici cetatenie, nici resedinta fiscala sau fizica pentru beneficiarii de e-rezidenta.



Ministrul lituanian de interne, Eimutis Misiunas, a subliniat ca Lituania trebuie sa "tina pasul cu progresele tehnologice si sa tina cont de digitalizarea crescanda a serviciilor", mentionand ca specialistii evalueaza potentialele probleme de securitate legate de acest program, in special in ce priveste spalarea de bani si finantarea terorismului.



Lituania este…

