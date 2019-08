Liderii PSD au stabilit, vineri, in CEX, o remaniere guvernamentala cu schimbari la 5 ministere, scrie pesurse.ro. O mare surpriza este schimbarea ministrului Justiției cu un independent. Senatorul Mihai Fifor merge ministru plin la Interne. Senatorul Șerban Valeca ia Educația. Valeca a mai fost ministru al cercetarii si inovarii Judecatoarea Dana Garbovan va fi propusa The post Lista noilor ministri PSD. Ministrul Justitiei schimbat cu un independent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .