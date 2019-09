Stiri pe aceeasi tema

- Linia tramvaiului 41 va fi suspendata in zilele de weekend din luna septembrie, pentru finalizarea ucrarilor la suprastructura podului peste Soseaua Virtutii din Capitala. Anunțul a fost facut joi de Societatea de Transport București. In zilele lucratoare, pe durata lunii septembrie, tramvaiul 41 va…

- Circulatia tramvaielor pe linia 41 va fi suspendata, din 29 iunie pana pe 1 septembrie, din cauza efectuarii lucrarilor la Podul Ciurel, Podul Grant si statia de metrou din Drumul Taberei. Pentru calatorii care circulau pe linia 41, vor fi introduse 50 de autobuze, numarul lor urmand sa fie marit.