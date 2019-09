Liderul italian Matteo Salvini promite anihilarea noului guvern, prin referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in sala de motoare a unui petrolier in timpul incarcarii in vederea exportului la terminalul Equinor Sture de pe coasta de vest a Norvegiei, au anuntat vineri poliția locala și compania petroliera, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Echipajul petrolierului Dubai Harmony…

- Noul guvern de coalitie din Italia, care l-a exclus de la putere pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), nu este popular printre alegatori, indica un sondaj de opinie publicat sambata de cotidianul Corriere della Sera, preluat de dpa, informeaza Agerpres.Citește și: LOVITURA de…

- Dupa complicate negocieri, Giuseppe Conte a reusit, miercuri, sa alcatuiasca un executiv nou, tinand cont de fragila coalitie dintre Miscarea celor 5 Stele(antisistem) si Partidul Democrat(de centru-stanga). In ciuda criticilor venite mai ales din partea lui Salvini, liderul Ligii, comentatorii politici…

- Desemnarea lui Giuseppe Conte sa formeze din nou viitorul guvern de la Roma a fost bine primita la Bruxelles si Berlin, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urandu-i premierului italian succes in formarea echipei, iar ministrul german de finante Olaf Scholz a salutat…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a mandatat pe premierul Giuseppe Conte sa formeze noul Guvern care cuprinde Miscarea 5 Stele (M5S) si Partidul Democrat (PD) din opozitie, a transmis, joi, un oficial al presedintiei, citat de Reuters.

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca desemnarea de catre PSD a Danei Girbovan in Guvern reprezinta "un semnal extrem de ingrijorator ca PSD va relua eforturile de a-si subordona Justitia". "Ii cer presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat marti ca va prezenta demisia guvernului sau dupa incheierea dezbaterii convocate in Senatul de la Roma in urma introducerii unei motiuni de cenzura de catre partidul Liga, condus de ministrul de interne Matteo Salvini, impotriva caruia Conte a sustinut un discurs…

- Criza politica din Spania se adanceste. Liderul socialist Pedro Sanchez nu a primit sprijinul parlamentar necesar pentru investirea noului guvern și este de asteptat ca spaniolii sa fie chemati din nou la urne. Ne ofera detalii corespondentul nostru la Madrid, Felix Damian.