Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu este gresit sa vedem in fenomenul „vestelor galbene“ manifestarea unor tensiuni economice, sociale, dar si politice, din Franta, si in general din Europa, nu trebuie sa scapam din vedere un aspect important: manifestarea violenta a unor revendicari este impotriva normelor societatii democratice,…

- Desi nu este gresit sa vedem in fenomenul „vestelor galbene“ manifestarea unor tensiuni economice, sociale, dar si politice, din Franta, si in general din Europa, nu trebuie sa scapam din vedere un aspect important: manifestarea violenta a unor revendicari este impotriva normelor societatii democratice.

- Protestatarii au fost intampinați de jandarmi care nu le-au acordat accesul. Interesant este ca protestatarii #Rezist au purtat ”veste galbene”, la fel ca deja celebrii manifestanți din Franța. Printre protestatari se numara și Malin Bot sau Marian Ceaușescu, prezenți mereu la asemenea acțiuni. Ambii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Creșterea salariului minim e trecuta in ​ Programul de Guvernare 2018-2020 , la pagina 27, unde se prevede creșterea salariului minim la un nivel echitabil și introducerea salariului minim pentru persoanele cu studii superioare. "In ceea ce privește salariul minim, acesta va crește o data pe an, așa…

- Ultimele sondaje de opinie dau frisoane Bruxelles-ului: Liga Nord, partidul lui Matteo Salvini, și Adunarea Naționala, fostul Front Național așl lui Marine Le Pen, sunt pe primele locuri in Italia și, respectiv, Franța.

- O contestare prea abrupta a regulilor europene nu ofera o solutie favorabila unui stat a carui datorie nu este in propria moneda, pentru ca atunci autoritatile europene se afla in pozitia de a-l face sa capituleze, lasand bancile si guvernul acestuia la cheremul razbunarii pietelor. Unele guverne…

- Autoritatile franceze au dezmintit ca ar fi respins migranti minori spre Italia in noaptea de 17 spre 18 octombrie, asa cum a afirmat pe retelele sociale ministrul de interne italian, Matteo Salvini, transmite AFP. Intr-un comunicat emis miercuri, prefectura departamentului Hautes-Alpes,…