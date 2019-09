Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii targovișteni au criticat astazi organizarea Zilelor Cetații Targoviște. Aceștia spun ca Targovișea bate pasul pe loc și sezbate in Post-ul Liberalii, critici visavi de Zilele Cetații: balci, chinezarii, fum de gratare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Toamna la Targoviște se sarbatorește prin 3 zile de cultura,sport, arta și muzica buna. Inca de la ora 9:00 se Post-ul Targoviștea imbraca hainele de sarbatoare. Au inceput „Zilele Cetații” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa Amenințarile și jignirile nu vor reduce PNL Targoviște la tacere Ca urmare a jignirilor aduse in Post-ul Liberalii targovișteni acuza Primaria municipiului ca ii jignește și amenința apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primǎria Municipiului Targoviste alǎturi de Complexul National Muzeal „Curtea Domneascǎ” organizeazǎ in perioada 16 – 18 august 2019 in Post-ul Ediția a IV-a a expoziției “Targoviștea medievala” va avea loc intre 16 și 18 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rețeaua de restaurante KFC iși continua planurile de extindere, cuprinzand și Targoviștea. KFC va deschide in orașul nostru o unitate Post-ul Lucrarile la KFC Targoviște inainteaza in ritm alert apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 12 consilieri locali PNL Dambovița au fost excluși din partid fie pentru neimplicare in alegerie europarlamentare, fie pentru neplata cotizației. Post-ul Liberalii dambovițeni au trecut la excluderi de consilieri locali apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un drum, un pod, un aeroport… si lista ramane deschisa. Chiar daca nu este dambovitean la origini, presedintele PNL Dambovita, Post-ul Liderul PNL Dambovita, Virgil Guran promite o investitie mare in judet, atunci cand liberalii vor ajunge la putere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un drum, un pod, un aeroport… si lista ramane deschisa. Chiar daca nu este dambovitean la origini, presedintele PNL Dambovita, Post-ul Liderul PNL Dambovita, Virgil Guran intentioneaza sa aduca o investitie mare in judet, atunci cand liberalii vor ajunge la putere apare prima data in Gazeta Dambovitei…