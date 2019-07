Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au fost injunghiați, in timpul nopții de sambata spre duminica, la un festival de muzica populara din comuna Prejmer, județul Brașov. Poliția face ancheta, cei doi baieți fiind duși la spital.Potrivit reprezentanților ISU Brașov, doi copii, unul de 14 ani și altul de 15 ani, au fost…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca in PSD s-a terminat perioada de ”palavrageala, harjoneala și teribilism”. El a explicat ca intreg partidul trebuie sa se mobilizeze in vederea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare.Citește și: Traian Basescu a dat LOVITURA…

- Fostul internațional Basarab Panduru (48 de ani) a fost impresionat de Romania U21, care a caștigat și cel de-al doilea meci de la EURO 2019, impotriva Angliei U21, scor 4-2. Dupa ce Panduru i-a laudat pe „tricolorii mici" pentru victoria de senzație, a avut și un mesaj pentru conducerea țarii. „Este…

- Traian Basescu a afirmat ca le-a sugerat celor de la PSD sa caute o femeie care sa candideze pentru un mandat la Cotroceni, precizand ca este singura șansa a partidului sa intre in turul doi la scrutinul prezidențiale.

- Consumul privat ramane principalul motor al creșterii economice, in urma majorarii salariilor, dar o redresare a investițiilor este puțin probabila; un alt motiv de ingrijorare este perspectiva deteriorarii exportului, releva minuta sedintei de politica monetara a CA al BNR, publicata miercuri.Citește…

- Gica Hagi s-a revoltat din cauza situației in care se afla Romania, care va pleca la startul viitoarei ediții a cupelor europene de pe locul 32 in topul coeficienților, peste noi fiind chiar și Liechtenstein, așa cum a scris azi Gazeta Sporturilor. ...

- ”Tot cu sila am vazut ca la lansarea candidaților la europarlamentare a partidului, la a carui construcție am muncit și eu, te-ai milogit la cei prezenti in sala sa te ajute sa mai caștigi inca 20.000 de euro pe luna la Bruxelles. Pentru asta imi doresc ca oamenii sa voteze in cunoștința de…

- Ziua Pamantului este sarbatorita in fiecare an pe 22 aprilie și cu aceasta ocazie se trage un semnal de alarma privind dezinteresul clasei politice fața de mediu. Data de 22 aprilie a fost stabilita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in 2009 drept Ziua Planetei Pamant și se dorește a fi o expresie…