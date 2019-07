Legea pensiilor, promulgată. SCANDAL în direct la televizor In direct la Romania TV ,inistrul Muncii a facut mai multe precizari cu privire la promulgarea legii pensiilor, iar mai apoi a avut mai multe contre cu un deputat PNL. ”Iata ca ceea ce am spus de la inceput ca este o lege constituționala s-a adeverit. Daca opoziția nu ar fi contestat aceasta lege am fi putut deja sa facem și alte demersuri in continuare. Eram cu șase luni in avans și puteam sa facem și analiza pentru achiziționarea de infrastructura informatica. Dar nu este asta o problema pentru noi pentru ca ne vom pregati intens pentru acea mare recalculare din 2021”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

