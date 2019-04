L.C. Kovesi – susținută în stradă de ”vestele galbene” pentru postul de procuror șef european Laura Codruța Kovesi a fost susținuta și de „Vestele galbene din Justiție”, care au protestat in Franța impotriva corupției in acest weekend și au cerut sa fie numita in funcția de procuror-șef european. Protestatarii au afișat, in centrul unei inimi mari, poza magistratului roman impotriva caruia s-a pronunțat guvernul roman. In schimb, autoritațile de la Bruxelles au acuzat in repetate randuri guvernul Romaniei ca incearca sa impiedice numirea acesteia. „Pentru a lupta impotriva corupției gulerelor albe, Europa va inființa instituția „procurorului european”: așa ca nu lasa pe oricine sa fie… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a lupta impotriva coruptiei gulerelor albe, Europa va infiinta institutia „procurorului european": asa ca nu lasa pe oricine sa fie numit in aceasta functie! Impotriva coruptiei, avem nevoie: Laura Codruta Kovesi", arata o postare pe pagina de Twitter a Vestelor Galbene din Justitie. Alaturi…

- Vestele galbene din Justitie ce protesteaza in Franta impotriva coruptiei, aua fisat un mesaj de sustinere a fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru functia de procuror-sef european. Sustinerea este cu atat mai surprinzatoare cu cat contracandidatul lui Kovesi este procurorul francez Jean-Francois…

- Vestele galbene din Justiție au protestat in Franța impotriva corupției, cerand ca fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie numita in funcția de procuror-șef european, afișand poza acesteia in centrul unei inimi mari. Asta in contextul in care autoritațile ...

- „Am un mesaj pentru Guy Verhofstadt si Manfred Weber, politicieni pe care credeam ca-i cunosc, care isi permit sa dea ordine sistemului de justitie din Romania si cer suspendarea legilor din tara noastra doar pentru ca ei sa-si bifeze proiectul politic de a o pune pe Laura Codruta Kovesi in fruntea…

- „Vestele galbene“ au iesit sambata in strada la Paris si in mai multe orase din Franta pentru „Actul XVI“, vazut drept un preludiu al unei mobilizari uriase pe parcursul lunii martie.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Antena 3, ca Guvernul vrea sa emita OUG pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite si ca acest aspect nu ar impiedica deloc lupta impotriva coruptiei. „Am discutat cu ministrul Justitiei despre aceasta OUG care da posibilitatea…

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui francez Emmanuel…