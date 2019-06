Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a României (BNR) nu numai ca ca a hranit piața de capital româneasca în primii ani de existența, dar chiar a și gazduit bursa, a declarat Valentin Lazea, economist șef al Bancii Centrale, în cadrul ConFEAS: Financial Markets Beyond Technology.“O…

- Electrica a devenit mambru al singurei asociații profesionale din țara – Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania dedicata celor mai bune practici in relatia cu investitorii, potrivit Agerpres. Cu o experienta de peste 120 de ani in piata energetica din Romania, lider pe piata de…

- Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 35,5 de miliarde de euro in ultima sedinta de tranzactionare din aprilie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, in crestere cu 16%.Piata de capital din Romania a crescut cu 14,5%…

- Cea mai mare problema a pietei de capital din Romania este participarea foarte redusa a investitorilor locali, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta pe tema pietei de capital. "Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain,…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 3,6% in aceasta saptamana, totalizand 164,68 miliarde de lei, fiind aproape de valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut (165 de miliarde de lei), inainte de anuntarea…

- Romanii nu sunt, in general, educati financiar, pentru ca, in Romania, invatam in scoala cantitatea de precipitatii din Sahara, poate cate sotii a avut Henric al V-lea, dar mai putin sa ne gestionam proprii bani sau sa rezolvam probleme financiare, a declarat, luni, intr-un eveniment de educatie financiara…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are datoria de a se implica in tot ce inseamna activitate de educatie, deoarece educatia timpurie formeaza consumatorii si ii pozitioneaza pe un palier de egalitate cu furnizorii de servicii financiare, a declarat luni Gabriel Constantin, directorul de cabinet…