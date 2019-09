Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu o imagine in care apare alaturi de prietenele și fostele colege din serialul „La bloc”, serial realizat in urma cu 17 ani, la Pro tv. Actrița a scris și un mesaj emoționant in dreptul fotografiei. Cu zambetul pe fața, fetele au realizat…

- Revedere plina de emoții pentru Laura Cosoi, Dana Rogoz și Tily Niculae. Cele trei, care s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unui serial, s-au reunit la 17 ani de la momentul cand au devenit colege de breasla, dar și bune prietene.

- HBO România i-a trimis lui Alexandru Cumpanașu o &"notificare de înlaturare&" de pe contul sau de Facebook a unei imagini protejate de drepturi de autor, au declarat pentru G4Media.ro reprezentanții companiei.

- „Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile electorale, candidand in 2008 și in 2016 la alegerile parlamentare, dedicandu-ma in totalitate partidului, cu sacrificii personale și profesionale, promovand…

- Viorica Dancila s-a adresat colegilor din PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Viorica Dancila se lanseaza cu un atac la Klaus Iohannis "Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestata atat de frumos și de energic astazi, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat…

- Petre Roman și Silvia Chifiriuc au aniversat 10 ani de la casatorie. Cei doi au impreuna un baiețel, in varsta de 9 ani, pe nume Petrus. Petre Roman, in varsta de 73 de ani, și Silvia Chifiriuc, 47 de ani, au sarbatorit 10 ani in calitate de soț și soție, ocazie cu care interpreta, discreta din fire,…

- Anii au trecut si peste actrita Laura Cosoi, chiar daca acest lucru nu se vede! Buletinul nu minte, iar "Adina", asa cum am cunoscut-o la inceputurile sale in ale actoriei, in serialul "La Bloc" a implinit, la inceputul acestui an, frumoasa varsta de 37 de ani. Anul trecut a devenit pentru prima data…

- Premierul Viorica Dancila, mutumeste, intr-o postare pe Facebook, colegilor de partid si partenerilor de alianta pentru sustinerea aratata la motiunea de cenzura, iar celor din opozitie le transmite ca nu au reusit sa arate decat amatorism si lipsa de seriozitate si pregatire, indemnandu-i sa reflecteze…