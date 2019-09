Lăsați-ne copiii în pace ! Potrivit Legii 272/2004 privind protecția drepturilor copilului, minorii nu pot fi folosiți sau expuși de catre parinți sau alte persoane in ingrijirea carora se afla, in scopul obținerii de avantaje personale sau de a influența deciziile autoritaților publice. Articolul 135 al. 1 litera i din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, spune ca folosirea copiilor in diferite modalitați in campania electorala afecteaza imaginea publica sau viața lor intima, privata sau familiala și reprezinta contravenție. Pe cei care nu ințeleg ii invitam sa citeasca… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

