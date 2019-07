Lacul de basm din România care alungă depresia FOTO Romania este plina de locuri pitorești care te fac sa te simți ca intr-o poveste. Dar acest lac le intrece pe toate. Apa e de un albastru ireal și atat de transparenta incat poți vedea peștii cum inoata pe fundul lacului. Mai mult, se spune ca lacul acesta alunga depresia. Acest lac uluitor se numește Ochiul Beiului și se afla in Parcul Național Cheile Nerei, Beușnița, din județul Caraș-Severin. Lacul care nu ingheața niciodata Lacul este alimentat in continuu de un izvor carstic subteran, astfel ca nu ingheața niciodata in anotimpul rece. Pe tot timpul anului, acesta are o temperatura constanta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

