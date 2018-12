Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au retinut un barbat de 40 de ani din Chisinau care a pus in aplicare o schema de comercializare a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin aplicatii electronice de comunicare.

- Barbatul care a condus cu viteza și provocat accidentul de pe trecerea de pietoni din Suceava, in care o femeie jandarm a murit și fetița ei a fost ranita grav, a fost reținut, miercuri seara, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa informeaza mediafax.Potrivit…

- Duminica seara un barbat de 33 de ani din Florești s-ar fi deplasat la locul de munca al concubinei sale unde ar fi facut scandal și i-ar fi sustras femeii telefonul mobil, prin violența. „Mai mult, acesta ar fi obligat-o pe femeia în vârsta de 22 de ani, prin constrângere…

- Polițistul Mihai Viziteu, care in primavara acestui an a impușcat mortal in cap un șofer pe care il urmarea, in trafic, pe o strada din Vaslui, a fost reținut, miercuri, pentru 24 de ore de procurorii Parchetului instanței supreme sub acuzația de omor. Masura preventiva a fost dispusa de catre anchetatori…

- Barbatul de 54 de ani, care a condus un autoturism avand permisul suspendat si a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, aceasta decedand ulterior la spital, a fost retinut de politisti, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, remis miercuri…

- Instanta de judecata a emis in aceasta dupa amiaza mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pentru soferul depistat ieri sub influenta bauturilor alcoolice si retinut initial, respectiv un barbat care a comis talharia asupra unei femei, careia i a sustras poseta. Ambii au fost…

- Barbat reținut dupa ce și-a lasat vecina sa moara inecata intr-un lac din Arges. Polițiștii Formatiunii Investigatii Criminale Topoloveni au reținut un barbat de 36 de ani, din Morteni, Dambovița, banuit de savarșirea infracțiunii de lasare fara ajutor a victimei aflate in dificultate. Acesta este banuit…

- SCANDAL in trafic : Un polițist a fost batut de un șofer pe care incerca sa-l imobilizeze. Barbatul a fost reținut 24 de ore – FOTO Un polițist a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in zona capului de un barbat pe care l-a urmarit dupa ce nu a oprit autoturismul la semnalul regulamentar, potrivit …