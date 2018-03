Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane (TAROM) anunta ca a lansat din 12 martie Serviciul de Autofacturare disponibil pentru persoanele fizice sau juridice care achizitioneaza bilete de pe site-ul companiei. Clientii TAROM au sesizat in repetate randuri ca emiterea unei facturi, prin procedurile…

- Cainii din adapostul de la Miroslava sunt poate un pic mai norocosi decat cei din alte padocuri sau decat cei care inca mai traiesc pe strazi. Primesc constant alimente, medicamente si produse de curatare de la oamenii cu suflet mare, iar unii dintre ei iti gasesc casute chiar peste hotare. Insa au…

- Ministrii Afacerilor Economice si Financiare din UE au incheiat marti un acord privind noile norme de transparenta pentru intermediari care elaboreaza si promoveaza scheme de planificare fiscala pentru clientii lor.

- Ramasa fara niciun obiectiv, Dinamo pare sa inceapa, in sfarșit, reconstrucția mult așteptata. "Cainii" s-au ințeles azi cu tanarul Marco Ehmann, un fundaș central cu cetațenie romana și germana, școlit la juniorii Borussiei Dortmund. Internațional roman U18, acesta a fost remarcat de Florin Bratu la…

- Au investit in apartamente moderne si ultra-utilate, dar cand ies din casa pasesc in noroi. Vorbim despre mii de romani care si-au cumparat case in ansambluri rezidentiale fara utilitati. Oamenii spun ca au crezut in promisiunile dezvoltatorilor si ale autoritatilor, dar au trecut deja ani de cand asteapta…

- Un celebru retailer de moda e pe cale sa ia o masura disperata in incercarea de a evita drumul spre faliment. Lanțul de magazine New Look intenționeaza sa inchida 60 de magazine și sa concedieze...

- Kaufland Romania a anunțat ca va suporta pentru clienții sai toate costurile de alimentare la cele 20 de stații de incarcare a mașinilor electrice - amplasate in parcarile sale in parteneriat cu Renovatio, tocmai pentru a-i incuraja pe cei care vor sa conduca eco.

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier. Reprezentanţii personalului…

- O firma de vestimentatie pentru pescuit sportiv si vanatoare produce echipament special pentru cainii de vanatoare, care are rolul de a proteja animalele de coltii mistretilor. Echipamentul este realizat din trei straturi de kevlar si alte materiale.

- Un schior american a starnit un val de acuzatii de colonialism cultural si standarde duble occidentale dupa ce a salvat un pui de caine dintr-o ferma de carne de caine din Coreea de Sud in timpul Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza marti The Telegraph. Gus…

- Viscolul nu inchide doar școlile din București . Aplicația Bringo a anunțat ca suspenda livrarile din magazinele partenere pentru siguranța celor care trebuie sa aduca acasa clienților marfa comandata. Compania spune ca accesul pe strazile laturalnice este problematic din cauza zapezii, iar livratorii…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off in ultima etapa, pierzand la Giurgiu, scor 2-0. Dinamoviștii au facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului contra Astrei. Pe o vreme "cainoasa", elevii lui Miriuța și-au creat greu drum spre poarta lui Iliev, in timp ce defensiva parea furata de peisajul…

- Clienții BCR care au avut, in luna ianuarie, surpriza sa constate ca din conturile de card le lipsesc anumite sume dupa ce le-au folosit la unele bancomate din Bacau au fost anunțați ca vor primi banii inapoi. De la conducerea Sucursalei „9 Mai” a acestei banci am mai primit și asigurarea ca acum bancomatele…

- Editia din 2018 a Festivalului de film la Berlin se apropie de sfarsit, iar cursa pentru principalul sau premiu, Ursul de Aur, este larg deschisa, relateaza joi DPA intr-un amplu comentariu. Pe langa filmul de animatie al lui Wes Anderson "Isle of Dogs", printre favoriti se numara filmul norvegian al…

- De foarte multe ori, competitia cere sacrificii, iar acest lucru poate fi sesizat si in cazul lui Liviu Varciu, care a luat decizia de a-si oferi lantul de argint unui taximetrist, pentru a-l duce la destinatie, fara sa fie nevoit ca, dupa cativa kilometri, sa coboare si sa mearga pe jos.

- Fanii dinamoviști anunța ca vor veni in numar uriaș, peste 4.000 de oameni, in orașul in care-și vor juca ultima șansa la play-off. Soarta lui Dinamo se decide sambata seara, la Giurgiu, unde se va disputa un meci decisiv pentru elevii lui Miriuța și pentru antrenor insuși. Avand in vedere miza, suporterii…

- Clientii care au avut ocazia sa il testeze si-au exprimat entuziasmul fata de designul iesit din tipare al primului SUV Coupe produs de marca japoneza, cutia automata, dotarile de siguranta si caracteristicile cool tech introduse o data cu noul model, inca extrem de rare in segment. Noul Mitsubishi…

- O parte dintre parazitii interni se pot observa cu ochiul liber in materiile fecale, iar o alta parte dintre acestia sunt microscopici si pot fi detectati doar in urma unui examen coproparazitologic. Insa, exista paraziti interni care nu pot fi detectati in materiile fecale, cum ar fi dirofilaria –…

- Clienții bacauani ai BCR au avut, in ultimele zile, surpriza sa constate ca la bancomatele acestei instituții bancare sunt probleme de funcționare a aparatelor, dar unii dintre ei au descoperit și ca din conturile de card le lipsesc anumite sume. Ne-am adresat, marți dimineața, conducerii Sucursalei…

- Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) vor fi recalculate dupa coordonate noi, „unele vor creste, altele vor scadea”, a declarat, intr-un interviu pentru Mediafax, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara – ASF. „Aceste…

- Concordia Chiajna - Dinamo, live blog pe ProSport de la 20:45 Echipe probabile: Concordia: Caparco - Barboianu, Marc, Manasse, Fota - Babici, R. Deaconu, Bucsa - Gradinaru, Batin, Bumba Dinamo: Branescu - Nica, Nedelcearu, Katsikas, Olteanu - Nistor, May - Hanca, Monroy, Salomao - Nemec…

- Moneycorp, expert international in plati si schimburi valutare, a anuntat astazi promovarea lui Cosmin Bucur in functia de Director General al sucursalei din Romania, odata cu incheierea mandatului lui Johan Gabriels, la un an si jumatate dupa ce Moneycorp a devenit operationala in Romania. Nick…

- Credius Pay și NETOPIA mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Deși, anul trecut, peste 700 de maidanezi au fost capturați de pe strazile Barladului, consilierii locali se declara nemulțumiți de viteza cu care echipele asociației “Seelen Fur Seelchen” reușesc sa curețe orașul de patrupede fara stapan. In plus, refuzul cetațenilor de a-și steriliza cainii din curți,…

- Veolia Energie a calculat ca sistemul de contorizare individuala implementat la unele blocuri din Iasi a generat costuri de incalzire mai mici clientilor companiei fata de cei cu centrale termice. Intr-un comunicat, operatorul de termoficare sustine ca, in decembrie 2017, clientii Veolia dintr-un bloc…

- Imagini incredibile au fost surprinse in apropiere de aeroportul Otopeni, intr-o statie taxi. Un taximetrist s-a luat la cearta cu clientii lui din cauza bacsisului prea mic pe care l-a primit. Si a inceput sa-i ameninte cu un pistol pe care l-a scos din portbagaj, scrie a1.ro.

- Abia reveniti din Antalya, unde s-au pregatit si au jucat pe terenuri impecabile, iesenii se confrunta cu mari probleme in Copou. Terenul principal si cel sintetic sunt inghetate, iar in aceste conditii antrenorul Flavius Stoican a decis sa anuleze amicalul cu Bucovina Radauti, programat sa aiba…

- Peste 50% dintre clientii Smartree Romania au decis marirea veniturilor brute acordate angajatilor, ca urmare a recentelor schimbari legislative din domeniul fiscal, arata un studiu al companiei de asistenta in administrarea resurselor umane.

- Cu doar cinci luni inaintea Mondialului, autoritațile ruse au pornit o campanie de exterminare a cainilor și pisicilor de pe strazile celor 11 orașe-gazda ale turneului final. Rușii platesc milioane de ruble celor care omoara animalele! "Sunt 1,4 milioane de euro. Cu acești bani, ar putea captura, vaccina,…

- REWE Romania finalizeaza procesul de inchiriere a galeriilor comerciale din Braila, Bucuresti, Targoviste, Buzau si Ploiesti. In noul format, magazinele PENNY Market ocupa aproximativ 40% din suprafața totala a galeriilor, restul spațiului, cu o suprafața inchiriabila de circa 10.000 de metri patrați…

- Douasprezece camile premiate au fost descalificate dintr-un concurs de frumusete organizat in Arabia Saudita dupa ce proprietarii lor au incercat sa le imbunatateasca aspectul prin injectii cu botox.

- Prevederea legislativa privind vaccinarea cainilor fara stapan doar dupa ce au fost identificati aduce atingere dreptului la ocrotirea sanatatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al instituției, plenul CCR s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate…

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise – De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar, soldul…

- antul de cofetarii ANA Pan, dezvoltat de familia Copos la inceputul anilor ’90, a finalizat anul trecut cu afaceri de 25,5 milioane de lei, in crestere cu 16% fata de anul anterior, si estimeaza pentru anul viitor un avans similar, potrivit oficialilor companiei. „Am continuat sirul deschiderilor magazinelor…

- Posta Romana ia masuri dupa dezvaluirile facute de Libertatea. Intr-un comunicat de presa, Poșta Romana anunța ca va reduce considerabil timpii de așteptare pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Poștei iși recunosc problemele si spun ca de luna aceasta toate coletele sunt…

- McDonald`s a ramas cea mai de succes franciza din lume si in anul 2017, potrivit topului Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Lantul de restaurante de tip fast food vinde 454 de milioane de kg de carne de vita si peste 500 de milioane de cafele, in fiecare an, doar in Statele…

- Ca și pe scena, unde se straduiește mulțumeasca publicul, așa e și-n propriai carciuma! Actrița Maria Buza face chiar totul pentru ca mușterii sai sa se simta cat mai bine. Atat de mult iși alinta clienții, incat artista pare sa uite de reputația sa artistica, stransa in zeci de roluri și ani petrecuți…

- Cainii din rasa Corgi au deveniti faimosi datorita Reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii, care nu se desparte de ei nici in calatorii. Pufosii patrupezi apar si intr-un film scurt, care a fost difuzat la deschiderea Jocurilor Olimpice din 2012.

- Companiile japoneze încearca sa dea lovitura cu conceptul mult vehiculat de „economie lunara”, sustinând misiunea unui startup de a aseleniza pâna în 2020, potrivit Bloomberg. Start-up-ul Ispace, cu baza în Tokyo, a strâns…

- Dan Nistor s-a intors la Dinamo. Mijlocașul de 29 de ani revine la gruparea din ”Ștefan cel Mare” dupa doar jumatate de an. Fotbalistul fusese cedat la CFR Cluj in vara trecuta, la schimb cu Nascimento, la cererea fostul antrenor al lui Dinamo, Cosmin Contra. Informatia a fost confirmata de managerul…

- Londra se impodobeste din nou in lumina cu ocazia celei de-a doua editii a festivalul luminilor ''Lumiere London'', desfasurat in perioada 18-21 ianuarie, au anuntat marti organizatorii, informeaza AFP. Acum doi ani, prima editie a acestui eveniment gratuit organizat de Artichoke, o asociatie nonprofit…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat,…

- Mai mulți constanțeni spun ca locul ales pentru a petrece noaptea dintre ani a fost o mare dezamagire pentru ei. Au mers intr-un restaurant cu ștaif din oraș tocmai pentru a avea parte de momente unice, insa intreaga petrecere s-a dovedit a fi una de neuitat, insa in sensul negativ."Eu și cu…

- Intr-o postare pe facebook, Politia Locala Pecica ne explica cum se va "rezolva" problema cainilor fara stapan. Daca aceasta "instiintare" nu ar fi semnata de catre Valer Marginean (Seful Politiei Locale Pecica) am spune ca este o gluma proasta.

- Departe de lumea dezlantuita, in petreceri si artificii, animalele de companie gasesc, si ele rasfat. Stapanii, care nu vor sa lase singure in casa pisicile si cainii, le gasesc pensiuni, unde prietenii blanosi primesc nu doar mancare, ci si multa atentie.

- Stapanii sunt sfatuiti, in general, de catre medicii veterinari si de organizatiile pentru protectia animalelor sa nu faca prea mult caz atunci cand cainii lor sunt speriati, pentru ca acestia sa nu devina dependenti de atentia umana. Expertii cred acum ca acest sfat nu functioneaza, iar proprietarii…

- Pe segmentul locuintelor de lux, cu preturi de sute de mii sau milioane de euro, s-a majorat cererea pentru imobile noi, de trei camere, ce reprezinta aproape jumatate din cerere, urmate de cele cu patru camere, cu 31% cota de piata si cele de una, doua sau cinci camere, cu o cota cumulata de 21%,…

- Antun Palici s-a ințeles cu conducerea dinamovista pentru a se intoarce, iar managementul i-a transmis antrenorului sa decida daca are nevoie sau nu de mijlocașul ofensiv. Dinamo duce lupte grele pentru ca Miriuța sa aiba un lot competitiv pana pleaca in cantonamentul din Cipru stabilit in ianuarie.…

- Clientii unui bar din Vilalba, un oras din nord-vestul Spaniei, au castigat impreuna, vineri, suma de 220 de milioane de euro la traditionala loterie organizata de Craciun in aceasta tara, informeaza DPA. "Nici nu pot sa-mi dau seama cat de multi bani inseamna aceasta suma", a declarat…

- Anul 2017 a fost marcat de evenimente importante in toate sectoarele- cheie din economie, de la schimbari de executivi la tranzactii de zeci si sute de milioane de euro. Mai mult, cresterea consumului si a economiei in ansamblul sau s-a vazut in achizitiile romanilor care au cumparat mancare mai multa,…